MINVU INICIA CONSTRUCCIÓN DE 185 VIVIENDAS DEL PROYECTO HABITACIONAL EL TRÉBOL D EN PUNTA ARENAS

Con la colocación de la primera piedra, este viernes se dio inicio a las obras del proyecto habitacional El Trébol D, que permitirá a 185 familias de Punta Arenas avanzar hacia la vivienda propia a través del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).







La iniciativa contempla una inversión de 540.301,99 UF, equivalente a cerca de $22 mil millones, financiada en un 67% por el Minvu, un 32% por el Gobierno Regional y un 1% mediante aportes de las familias. El comienzo de las obras se concretó luego de un proceso de ajustes al proyecto que extendió la espera de las familias más allá de los plazos habituales.







El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó el trabajo desarrollado para avanzar en el proyecto y el aporte del Gobierno Regional para concretar la inversión. “El presidente José Antonio Kast y el ministro Ivan Puduje nos encomendaron la misión de hacer de Chile un país de propietarios, por lo que estamos muy contentos como ministerio y como equipo. El Departamento Técnico del Serviu también ha hecho un gran trabajo para poder acelerar los tiempos y partir cuanto antes, para no seguir haciendo esperar a agrupaciones de vivienda que ya estaban constituidas. Esta es una inversión de $22 mil millones y el apoyo del Gobierno Regional es muy importante, porque los altos costos de construcción en Magallanes hacen necesario complementar nuestros recursos sectoriales”, señaló.







El proyecto contempla principalmente viviendas adosadas de dos pisos de 53,39 m², con una ampliación proyectada de 14,36 m². También considera cinco viviendas de 67,75 m² y tres dormitorios para familias de cinco integrantes, además de cinco viviendas de 56,43 m² adecuadas para personas con discapacidad con y sin movilidad reducida. Todas contarán con calefacción central, entre otras características acordes a las condiciones de la región.







Al respecto, el director (s) del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que “hoy estamos iniciando el loteo habitacional El Trébol D, que cuenta con 185 viviendas, de 53 metros cuadrados en su mayoría, con una ampliación proyectada de 14 metros. Son viviendas principalmente de dos dormitorios y otras de tres dormitorios, dependiendo del núcleo familiar. Además, considera áreas verdes, equipamiento deportivo, juegos infantiles, circulaciones y dos salas de uso múltiple de 60 metros cuadrados para que las familias puedan hacer uso una vez terminado el loteo, en agosto de 2028”.







El camino hacia la vivienda propia







El grupo comenzó a organizarse en 2021 a través de la Municipalidad de Punta Arenas y durante 2024 se adscribió a la Entidad Patrocinante Retamal y Oyarzún. Actualmente, el proyecto cuenta con 144 familias beneficiarias y otras 41 en proceso de adscripción, provenientes de las agrupaciones Asistentes de la Educación 2 y Antukuyen, además de personas que realizaron su demanda espontánea ante la Entidad Patrocinante.







Luis Almonacid Matamala, representante de las agrupaciones Asistentes de la Educación 2 y Antukuyen, expresó la satisfacción de las familias por alcanzar este hito. “La sensación es solamente felicidad. Lo principal es tener definitivamente una casa y una casa buena, con todas las garantías que hemos obtenido. En lo personal, por mi discapacidad, voy a contar con una vivienda de un piso adecuada a lo que necesito”, afirmó.







Entre los grupos familiares vinculados al proyecto hay al menos 150 menores de edad, 11 personas mayores y cuatro personas con discapacidad. Respecto de su situación habitacional actual, 76 arriendan y 68 viven como allegadas.







La delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, valoró la continuidad del proyecto y relevó el acceso a la vivienda como una política que trasciende los periodos de gobierno. “Si bien esta es la primera piedra y este proyecto se inició en el gobierno anterior, estamos convencidos de que las temáticas de vivienda son temas de Estado que tienen que trascender. Como Gobierno, con el Presidente José Antonio Kast y el ministro Iván Poduje, queremos que más personas sean propietarias de una vivienda y disminuir la cantidad de personas que tienen que acceder a arriendos que muchas veces son costosos y se llevan gran parte de sus ingresos”, indicó.







Por su parte, el gobernador regional, Jorge Flies Añón, destacó que el crecimiento habitacional del sector requiere avanzar paralelamente en infraestructura y conectividad. “No solamente significa construir las casas. Hemos trabajado intensamente con el Ministerio de Vivienda porque todos estos conjuntos significan habilitar muchos sectores y en eso hemos estado cooperando como Gobierno Regional”, sostuvo, destacando las obras asociadas a Avenida Circunvalación y calle Manuel Aguilar, además de la infraestructura sanitaria necesaria para el desarrollo del sector.







Un nuevo barrio con equipamiento y áreas verdes







El conjunto habitacional se emplazará en un terreno de 28.408 m² y contará con dos áreas verdes que suman 4.597,16 m², incorporando juegos infantiles, circuito de calistenia, circulaciones, escaños, luminarias, árboles y arbustos. También considera dos salas de uso múltiple de 60 m² y urbanización completa, con pavimentación y redes sanitarias y eléctricas.







Las obras serán ejecutadas por Constructora EBCO y tendrán un plazo contractual de 730 días, proyectándose su término para agosto de 2028.

