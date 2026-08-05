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5 de agosto de 2026

MINVU HABILITA AL TRÁNSITO LA PRIMERA ETAPA DE AVENIDA 21 DE MAYO Y AVANZA CON LA RECUPERACIÓN VIAL EN PUNTA ARENAS

​La intervención, ejecutada con tecnología de hormigón R7, permitió reducir los tiempos de construcción y habilitar anticipadamente la circulación vehicular. Los trabajos forman parte del contrato de Conservación de Vías Urbanas de Emergencia, que registra un 30% de avance.

MINVU - Conservación de Vías_Avenida 21 de Mayo_1

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) habilitó este miércoles el tránsito por la faja oriente de Avenida 21 de Mayo, tras concluir la primera etapa de las obras de conservación vial ejecutadas en este sector de Punta Arenas. De manera inmediata, comenzaron los trabajos en la faja poniente de la calzada, dando continuidad a la intervención sin interrumpir completamente la circulación vehicular.

 

La obra considera la reposición de 74 metros cuadrados de pavimento de hormigón, con una inversión de $14,4 millones, y actualmente presenta un 60% de avance. La intervención forma parte del contrato "Conservación de Vías Urbanas de Emergencia", financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por Serviu Magallanes, iniciativa que alcanza un 30% de ejecución y busca recuperar pavimentos deteriorados en distintos sectores de la ciudad.

 

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó que el uso de tecnologías de hormigón disponibles ha permitido acelerar la ejecución de las obras y disminuir las molestias para la comunidad. "Estamos utilizando un hormigón R7, que entrega una resistencia temprana y nos permite habilitar el tránsito sin esperar los 28 días que requiere un hormigón tradicional. Con ello buscamos acortar los tiempos de respuesta y de reparación, reduciendo las esperas para quienes utilizan diariamente estas vías", señaló la autoridad.

 

La utilización de esta tecnología permite ejecutar las obras por etapas, manteniendo la conectividad del sector mientras continúan los trabajos en la segunda mitad de la calzada, favoreciendo una intervención más eficiente y con menor impacto para vecinos y automovilistas.

 

El director (s) de Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que esta intervención responde a uno de los puntos críticos incorporados al contrato de conservación de vías para atender necesidades urgentes de la ciudad.

 

"Este contrato contempla 14 tramos priorizados, pero también reservó metros cuadrados para intervenir sectores que no estaban considerados inicialmente y que requerían una respuesta urgente, como ocurrió en la Avenida 21 de Mayo. Con la apertura de esta primera etapa continuamos inmediatamente con la segunda, mientras seguimos avanzando en otros puntos de la ciudad como la Avenida España, a la altura de Bellavista, y próximamente iniciaremos obras en calle Chiloé, sin interrumpir el tránsito; en la Avenida Colón, entre las calles Arauco y Patagona, y un nuevo tramo de la Avenida Bulnes, desde Rómulo Correa al norte", indicó Omar González, director (s) de Serviu.

 

Las obras de Conservación de Vías Urbanas de Emergencia consideran una inversión cercana a $4 mil millones para recuperar pavimentos urbanos y mejorar la seguridad y transitabilidad en distintos sectores de Punta Arenas, mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno Regional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Serviu Magallanes.

 

Cabe señalar que la Ley Nº 19.175, en su artículo N° 16, establece que la conservación de pavimentos urbanos corresponde a los gobiernos regionales y municipios, sin embargo, debido a la urgencia que enfrenta Punta Arenas por el progresivo deterioro de sus calzadas, el Minvu abordó esta problemática mediante la formulación y ejecución de este primer proyecto, que contó con la aprobación de recursos del Consejo Regional.

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