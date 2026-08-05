“LIBROS QUE ALIMENTAN EL ALMA”: CAMPAÑA INVITA A DONAR LECTURAS PARA APOYAR A ADULTOS MAYORES DE PUNTA ARENAS

La campaña “Libros que alimentan el alma”, impulsada por la página Entre Humos y Libros, fue presentada en Zona Puuy como una iniciativa solidaria que busca unir lectura, comunidad y apoyo social durante el invierno en Punta Arenas.

La propuesta invita a donar libros en desuso, mangas, revistas y sopas de letras, con el objetivo de darles una segunda vida y utilizarlos en una jornada de intercambio por alimentos no perecibles. Los víveres reunidos serán destinados a adultos mayores de la ciudad.

Durante la entrevista, Moira Ibacache, creadora de Entre Humos y Libros, explicó que la iniciativa nace desde el amor por la lectura y el deseo de generar espacios culturales en Magallanes, acercando los libros a más personas y fortaleciendo redes de apoyo comunitario.

La recolección de material de lectura se realizará hasta el 20 de agosto. Quienes deseen donar pueden coordinar directamente a través del Instagram @entre_humos_y_libros, donde también se puede solicitar retiro de los libros.

La actividad principal de intercambio se desarrollará el domingo 23 de agosto, de 17:00 a 20:00 horas, en el espacio comunitario La Idea, ubicado en calle Mexicana 252. La invitación es a llevar alimentos no perecibles como arroz, legumbres, leche, conservas u otros productos, y a cambio escoger libros disponibles durante la jornada.

Desde la organización destacaron que la campaña busca demostrar que la lectura también puede movilizar solidaridad, especialmente en una época en que muchas personas mayores enfrentan dificultades económicas para cubrir gastos de alimentación, salud y calefacción.



