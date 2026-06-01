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1 de junio de 2026

ACADEMIA DE K-POP EN PUNTA ARENAS IMPULSA ESPACIOS DE DANZA Y EXPRESIÓN JUVENIL

Zona Puuy

puuy academia

La danza K-pop y los espacios de formación artística juvenil fueron protagonistas de una nueva edición de Zona Puuy, programa conducido por Mika Puuy en Polar Comunicaciones. En el segundo bloque participaron integrantes de Puuy Academia, iniciativa dedicada a las danzas K-pop en Punta Arenas, quienes compartieron parte de su trabajo y experiencia ligada al baile y la cultura coreana.

Durante Zona Puuy, las representantes de Puuy Academia abordaron cómo la práctica del K-pop se ha transformado en una alternativa creativa y comunitaria para jóvenes de la región de Magallanes. La academia promueve un espacio donde la danza, la disciplina artística y la expresión personal se combinan con el aprendizaje coreográfico y el trabajo grupal.

La conversación también permitió relevar el crecimiento que ha tenido esta disciplina en Punta Arenas, donde cada vez más niños, niñas y jóvenes encuentran en el K-pop una forma de desarrollar habilidades escénicas, confianza y sentido de pertenencia. En Zona Puuy se destacó además el valor de generar instancias seguras e inclusivas para quienes se acercan al mundo del baile.

El programa, emitido por Polar Comunicaciones, continuó fortaleciendo su espacio dedicado a visibilizar iniciativas culturales, artísticas y juveniles de la región. En esta oportunidad, el trabajo de Puuy Academia mostró cómo las nuevas expresiones culturales también forman parte del panorama creativo y comunitario de Magallanes.



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