14 de abril de 2026
10 AÑOS DELUCHA LIBRE MAGALLANES Y III VERSIÓN DEL FESTIVAL MICELIO AUSTRAL DESTACAN EN LOS EVENTOS DEL PRÓXIMO FIN DE SEMANA
Zona Puuy
En el programa Zona Puuy de Polar Comunicaciones se dieron a conocer dos actividades culturales que se realizarán el sábado 18 de abril en la Región de Magallanes, destacando iniciativas que combinan espectáculo, ciencia y participación comunitaria.
ANIVERSARIO 10 DE MAGALLANES LUCHA LIBRE
El programa destacó la celebración del décimo aniversario de Magallanes Lucha Libre (MLL), evento que reunirá a 15 luchadores en un espectáculo que combina deporte y narrativa escénica. Durante la entrevista se presentaron los equipos participantes y se explicó que el show integra personajes e historias que forman parte del desarrollo de la lucha libre como disciplina artística y de entretenimiento en la región.
La actividad busca convocar a la comunidad en una jornada que resalta el crecimiento del circuito local de lucha libre y el interés del público por este tipo de espectáculos en Magallanes.
FESTIVAL MICELIO AUSTRAL: CIENCIA, ARTE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
También se abordó la tercera versión del Festival Micelio Austral, iniciativa organizada por el colectivo Simbiosis Subantártica, que promueve la divulgación científica y la educación ambiental en torno al reino fungi.
El evento contará con charlas, talleres, feria temática y una caminata fungi, actividades orientadas a compartir conocimiento sobre hongos desde una mirada transdisciplinaria que integra ciencia, arte y comunidad. La actividad se desarrollará en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes y busca fortalecer el vínculo entre investigación científica y ciudadanía.
El programa relevó la importancia de este tipo de iniciativas que nacen desde la comunidad, promoviendo el acceso al conocimiento, la cultura y la participación en torno a temáticas vinculadas al territorio.
El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo de la Sección Centauro en el sector de calles Rancagua con Boliviana.
El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo de la Sección Centauro en el sector de calles Rancagua con Boliviana.