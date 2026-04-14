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14 de abril de 2026

10 AÑOS DELUCHA LIBRE MAGALLANES Y III VERSIÓN DEL FESTIVAL MICELIO AUSTRAL DESTACAN EN LOS EVENTOS DEL PRÓXIMO FIN DE SEMANA

Zona Puuy

10 años lucha libre magallanes

En el programa Zona Puuy de Polar Comunicaciones se dieron a conocer dos actividades culturales que se realizarán el sábado 18 de abril en la Región de Magallanes, destacando iniciativas que combinan espectáculo, ciencia y participación comunitaria.


ANIVERSARIO 10 DE MAGALLANES LUCHA LIBRE

El programa destacó la celebración del décimo aniversario de Magallanes Lucha Libre (MLL), evento que reunirá a 15 luchadores en un espectáculo que combina deporte y narrativa escénica. Durante la entrevista se presentaron los equipos participantes y se explicó que el show integra personajes e historias que forman parte del desarrollo de la lucha libre como disciplina artística y de entretenimiento en la región.

La actividad busca convocar a la comunidad en una jornada que resalta el crecimiento del circuito local de lucha libre y el interés del público por este tipo de espectáculos en Magallanes.


FESTIVAL MICELIO AUSTRAL: CIENCIA, ARTE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

También se abordó la tercera versión del Festival Micelio Austral, iniciativa organizada por el colectivo Simbiosis Subantártica, que promueve la divulgación científica y la educación ambiental en torno al reino fungi.

El evento contará con charlas, talleres, feria temática y una caminata fungi, actividades orientadas a compartir conocimiento sobre hongos desde una mirada transdisciplinaria que integra ciencia, arte y comunidad. La actividad se desarrollará en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes y busca fortalecer el vínculo entre investigación científica y ciudadanía.

El programa relevó la importancia de este tipo de iniciativas que nacen desde la comunidad, promoviendo el acceso al conocimiento, la cultura y la participación en torno a temáticas vinculadas al territorio.



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