10 AÑOS DELUCHA LIBRE MAGALLANES Y III VERSIÓN DEL FESTIVAL MICELIO AUSTRAL DESTACAN EN LOS EVENTOS DEL PRÓXIMO FIN DE SEMANA

En el programa Zona Puuy de Polar Comunicaciones se dieron a conocer dos actividades culturales que se realizarán el sábado 18 de abril en la Región de Magallanes, destacando iniciativas que combinan espectáculo, ciencia y participación comunitaria.



ANIVERSARIO 10 DE MAGALLANES LUCHA LIBRE

El programa destacó la celebración del décimo aniversario de Magallanes Lucha Libre (MLL), evento que reunirá a 15 luchadores en un espectáculo que combina deporte y narrativa escénica. Durante la entrevista se presentaron los equipos participantes y se explicó que el show integra personajes e historias que forman parte del desarrollo de la lucha libre como disciplina artística y de entretenimiento en la región.

La actividad busca convocar a la comunidad en una jornada que resalta el crecimiento del circuito local de lucha libre y el interés del público por este tipo de espectáculos en Magallanes.



FESTIVAL MICELIO AUSTRAL: CIENCIA, ARTE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

También se abordó la tercera versión del Festival Micelio Austral, iniciativa organizada por el colectivo Simbiosis Subantártica, que promueve la divulgación científica y la educación ambiental en torno al reino fungi.

El evento contará con charlas, talleres, feria temática y una caminata fungi, actividades orientadas a compartir conocimiento sobre hongos desde una mirada transdisciplinaria que integra ciencia, arte y comunidad. La actividad se desarrollará en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes y busca fortalecer el vínculo entre investigación científica y ciudadanía.

El programa relevó la importancia de este tipo de iniciativas que nacen desde la comunidad, promoviendo el acceso al conocimiento, la cultura y la participación en torno a temáticas vinculadas al territorio.

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