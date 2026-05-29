CONSEJERO JUAN MORANO Y RECURSOS PEDZE: “NO PODEMOS RECHAZAR QUE LLEGUEN 25 MIL MILLONES A MAGALLANES”

Esta mañana, en conversación con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el consejero regional Juan Morano Cornejo abordó distintos temas de la contingencia política y presupuestaria de Magallanes, marcando posición frente a las recientes controversias instaladas en el Consejo Regional y defendiendo la necesidad de priorizar proyectos que permitan acelerar la ejecución de recursos para la región.

Uno de los principales puntos abordados fue la aprobación de 500 millones de pesos adicionales destinados al proceso de demolición del ex Hospital Regional de Punta Arenas, recursos asociados al retiro de asbesto detectado durante el proceso.

Morano defendió la decisión adoptada en el CORE y explicó que, según los antecedentes entregados por la unidad técnica, las empresas participantes del proceso licitatorio no incorporaron inicialmente el tratamiento del material contaminante debido a que se informó que sería cuantificado posteriormente mediante estudios especializados.

“Si existe una denuncia formal, que se investigue. Pero no podemos construir juicios sobre supuestos. Hay instituciones para eso”, sostuvo, agregando que la aprobación de recursos respondió a una necesidad práctica: evitar que el recinto continúe transformándose en un foco de inseguridad e incivilidades para el sector.

En la entrevista, el consejero también manifestó preocupación por el tono que ha adquirido el debate político regional, especialmente cuando cuestionamientos o diferencias terminan rápidamente asociados a acusaciones de corrupción o irregularidades.

“No estamos cuidando el clima cívico. Si cada persona que quiere participar en política siente que será condenada antes de cualquier investigación, terminamos alejando a nuevos liderazgos”, afirmó.

Otro de los temas abordados fue el rechazo inicial que recibió la incorporación de 25 mil millones de pesos provenientes del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) al presupuesto regional, situación que Morano calificó como preocupante.

“¿Cómo vamos a votar en contra de que lleguen recursos a Magallanes? Estamos hablando de fondos que además deben pasar por Contraloría antes de ejecutarse”, señaló.

Respecto a la relación entre el nivel central y la región, Morano cuestionó la falta de articulación con autoridades nacionales durante visitas ministeriales, apuntando a que persisten prácticas centralistas que dificultan la participación regional en decisiones relevantes.

“Todavía existe mucho centralismo. Las agendas se arman desde Santiago y muchas veces las autoridades regionales terminan informándose a última hora”, comentó.

En materia de desarrollo regional, el consejero sostuvo que Magallanes debe avanzar hacia una estrategia diversificada, sin abandonar proyectos asociados al hidrógeno verde, pero fortaleciendo simultáneamente sectores como turismo, acuicultura, educación e infraestructura.

“Tenemos que caminar y mascar chicle al mismo tiempo. No se trata de apostar todo a un solo sector”, planteó.

Finalmente, Morano enfatizó la necesidad de acelerar proyectos educacionales e infraestructura crítica, asegurando que el Consejo Regional debe enfocarse en resolver problemas concretos y evitar discusiones estériles.

“Tenemos que confluir en las cosas que le interesan a la gente. La ciudadanía espera soluciones, no que sigamos dando vueltas sobre los mismos temas”, concluyó.





​

