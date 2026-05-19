Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de mayo de 2026

ENCUENTRO SOBRE GESTIÓN Y REGULACIÓN DE ÁRIDOS RELEVA LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON REGLAMENTO REGIONAL

El taller comenzó con la presentación de la nueva Ley de Áridos 21.800 y sus implicancias para la gestión regional y posteriormente, se presentó la mirada local a través del estudio realizado por la Consultora EINAS.

regulacionaridos

Este martes se realizó en Punta Arenas la primera jornada técnica regional sobre gestión y regulación de áridos. La actividad fue organizada por el Programa Transforma Regional Hidrógeno Verde Magallanes con el apoyo del Gobierno Regional de Magallanes y la Seremi del Medio Ambiente.

El encuentro contó con la participación de profesionales de Medio Ambiente de la Municipalidad de Punta Arenas, Natales, San Gregorio y Primavera. Además de empresas vinculadas al desarrollo de proyectos energéticos e hidrógeno verde y servicios públicos con competencia ambiental, territorial y de infraestructura, como Servicio de Evaluación Ambiental, Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Dirección General de Aguas, Dirección de Obras Hidráulicas, Servicio Agrícola y Ganadero, entre otras.

El taller comenzó con la presentación de la nueva Ley de Áridos 21.800 y sus implicancias para la gestión regional y posteriormente, se presentó la mirada local a través del estudio realizado por la Consultora EINAS.

El Gobernador Regional de Magallanes, Jorge Flies destacó las oportunidades que entregó la jornada con una mirada local y nacional. “Lo ideal es que propongamos primero un ordenamiento territorial completo en la región, segundo una propuesta de ordenanza municipal y probablemente un reglamento regional en el ámbito de uso de áridos. Pensemos que solamente en la región, en la medida que queramos tener nuevas carreteras pavimentadas, aeropuertos en crecimiento, puertos y también construcción de infraestructura pública y privada, el ordenamiento de las canteras es fundamental en el territorio”.

Por su parte, el Seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld explicó que “esta actividad permitirá la articulación entre actores públicos y privados vinculados a la gestión, regulación y fiscalización de áridos en la región, con el propósito de avanzar en una regulación regional estandarizada. Además, este taller permitió clarificar las competencias de los distintos organismos públicos y avanzar en mejores mecanismos de fiscalización y coordinación institucional, complementando el estudio realizado durante el año 2025”.

Durante las diversas instancias participativas del programa Transforma Regional Hidrógeno Verde se identificaron brechas relevantes en los distintos ejes de trabajo del programa y se buscó orientar el desarrollo de iniciativas vinculadas a las necesidades y desafíos del territorio, una de ellas fue fortalecer las normativas asociadas al uso de extracción de áridos.

Por esta razón, se realizó en 2025 un estudio de estandarización de criterios para la extracción y uso de áridos en la región. “Este estudio incluyó análisis comparativo de las ordenanzas municipales y un catastro de canteras como pasivos ambientales”, explicó Carlos Muñoz, Gerente de la Consultora EINAS. “Nosotros creemos que hay que hacer una ordenanza para la región con los matices de cada comuna, donde se estandaricen definiciones, conceptos, solicitudes, exigencias, cobros y multas, de modo que las municipalidades no compitan entre ellas y genere certezas a la inversión”, agregó.

La jornada finalizó con la revisión de la propuesta de ordenanza para la gestión de áridos en la región y se desarrolló un diálogo entre los diferentes actores, quienes proponen posicionar la gestión de áridos como una temática estratégica para el desarrollo futuro de Magallanes.

SRJartes

JÓVENES EN REINSERCIÓN ABORDAN PERSPECTIVA DE GÉNERO CON INTERESANTE DINÁMICA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA DISEÑO PARA RENOVAR EL GIMNASIO DE LA VILLA ALFREDO LORCA DE PUNTA ARENAS: BENEFICIARÍA A MÁS DE CINCO MIL PERSONAS

Leer Más

El informe mostró los resultados de una encuesta realizada a los vecinos y vecinas del sector: el recinto, de ser habilitado, beneficiaría a al menos 5.556 personas.

El informe mostró los resultados de una encuesta realizada a los vecinos y vecinas del sector: el recinto, de ser habilitado, beneficiaría a al menos 5.556 personas.

core18052026
nuestrospodcast
tabsamunichornos

TABSA Y MUNICIPIO DE CABO DE HORNOS SE REÚNEN PARA PRESENTAR PROYECTOS EN MIRAS A POTENCIAR LA CONECTIVIDAD Y EL TURISMO AUSTRAL

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
regulacionaridos

ENCUENTRO SOBRE GESTIÓN Y REGULACIÓN DE ÁRIDOS RELEVA LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON REGLAMENTO REGIONAL

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
core18052026

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA DISEÑO PARA RENOVAR EL GIMNASIO DE LA VILLA ALFREDO LORCA DE PUNTA ARENAS: BENEFICIARÍA A MÁS DE CINCO MIL PERSONAS

zona puuy

ZONA PUUY

vive padel - nesla muñoz

VIVE PADEL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
fungi

REINO FUNGI DESTACA POR SU APORTE AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN LOS BOSQUES DE TIERRA DEL FUEGO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250