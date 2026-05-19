ENCUENTRO SOBRE GESTIÓN Y REGULACIÓN DE ÁRIDOS RELEVA LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON REGLAMENTO REGIONAL

Este martes se realizó en Punta Arenas la primera jornada técnica regional sobre gestión y regulación de áridos. La actividad fue organizada por el Programa Transforma Regional Hidrógeno Verde Magallanes con el apoyo del Gobierno Regional de Magallanes y la Seremi del Medio Ambiente.



El encuentro contó con la participación de profesionales de Medio Ambiente de la Municipalidad de Punta Arenas, Natales, San Gregorio y Primavera. Además de empresas vinculadas al desarrollo de proyectos energéticos e hidrógeno verde y servicios públicos con competencia ambiental, territorial y de infraestructura, como Servicio de Evaluación Ambiental, Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Dirección General de Aguas, Dirección de Obras Hidráulicas, Servicio Agrícola y Ganadero, entre otras.



El taller comenzó con la presentación de la nueva Ley de Áridos 21.800 y sus implicancias para la gestión regional y posteriormente, se presentó la mirada local a través del estudio realizado por la Consultora EINAS.



El Gobernador Regional de Magallanes, Jorge Flies destacó las oportunidades que entregó la jornada con una mirada local y nacional. “Lo ideal es que propongamos primero un ordenamiento territorial completo en la región, segundo una propuesta de ordenanza municipal y probablemente un reglamento regional en el ámbito de uso de áridos. Pensemos que solamente en la región, en la medida que queramos tener nuevas carreteras pavimentadas, aeropuertos en crecimiento, puertos y también construcción de infraestructura pública y privada, el ordenamiento de las canteras es fundamental en el territorio”.



Por su parte, el Seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld explicó que “esta actividad permitirá la articulación entre actores públicos y privados vinculados a la gestión, regulación y fiscalización de áridos en la región, con el propósito de avanzar en una regulación regional estandarizada. Además, este taller permitió clarificar las competencias de los distintos organismos públicos y avanzar en mejores mecanismos de fiscalización y coordinación institucional, complementando el estudio realizado durante el año 2025”.



Durante las diversas instancias participativas del programa Transforma Regional Hidrógeno Verde se identificaron brechas relevantes en los distintos ejes de trabajo del programa y se buscó orientar el desarrollo de iniciativas vinculadas a las necesidades y desafíos del territorio, una de ellas fue fortalecer las normativas asociadas al uso de extracción de áridos.



Por esta razón, se realizó en 2025 un estudio de estandarización de criterios para la extracción y uso de áridos en la región. “Este estudio incluyó análisis comparativo de las ordenanzas municipales y un catastro de canteras como pasivos ambientales”, explicó Carlos Muñoz, Gerente de la Consultora EINAS. “Nosotros creemos que hay que hacer una ordenanza para la región con los matices de cada comuna, donde se estandaricen definiciones, conceptos, solicitudes, exigencias, cobros y multas, de modo que las municipalidades no compitan entre ellas y genere certezas a la inversión”, agregó.



La jornada finalizó con la revisión de la propuesta de ordenanza para la gestión de áridos en la región y se desarrolló un diálogo entre los diferentes actores, quienes proponen posicionar la gestión de áridos como una temática estratégica para el desarrollo futuro de Magallanes.

