Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

17 de mayo de 2026

CIENTÍFICOS DESTACAN EN MAGALLANES EL IMPACTO DEL CENTRO SUBANTÁRTICO CABO DE HORNOS Y SU APORTE A PUERTO WILLIAMS

Ojo con la Cultura.

OJO CON LA CULTURA

​La cuarta conferencia internacional del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), realizada en Puerto Williams, fue uno de los temas centrales abordados en una nueva edición de Ojo con la Cultura de Polar Comunicaciones. En la instancia participaron el profesor Francisco Sánchez Urra y el científico magallánico Máximo Frangópulo Rivera, quienes destacaron el crecimiento de la investigación científica y la articulación territorial en la comuna de Cabo de Hornos. Durante la conversación, los invitados resaltaron la importancia del Centro Subantártico Cabo de Hornos como un polo de desarrollo científico para la región de Magallanes. Según detallaron, el encuentro reunió a cerca de 150 participantes y más de 120 trabajos de investigación, incluyendo exposiciones magistrales, simposios, talleres y presentaciones de estudiantes de pre y postgrado provenientes de distintas universidades chilenas y extranjeras. En Ojo con la Cultura también se abordó cómo este tipo de iniciativas han permitido fortalecer el vínculo entre la ciencia y la comunidad local de Puerto Williams. Francisco Sánchez Urra valoró que la conferencia incorporara a emprendedores y pymes locales en áreas como gastronomía y organización de eventos, además de generar actividades culturales y talleres relacionados con saberes ancestrales y recursos naturales de la zona subantártica. Por su parte, Máximo Frangópulo destacó el rol estratégico que cumple Puerto Williams en la investigación antártica y subantártica, subrayando además la relevancia histórica que ha tenido Magallanes en estudios sobre marea roja y floraciones algales nocivas. En ese contexto, recordó los primeros eventos documentados en la región durante la década de 1970 y reforzó el llamado a consumir productos del mar certificados por la autoridad sanitaria. Finalmente, ambos invitados coincidieron en que el desarrollo del CHIC y del Centro Subantártico Cabo de Hornos representa un ejemplo concreto de descentralización regional efectiva, fortaleciendo la investigación científica, la divulgación cultural y la conexión entre el territorio y la comunidad en la región de Magallanes.




Óscar Basualdo

ÓSCAR BASUALDO ASUMIÓ COMO NUEVO SEREMI DE MINERÍA DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

ÓSCAR BASUALDO ASUMIÓ COMO NUEVO SEREMI DE MINERÍA DE MAGALLANES

Leer Más

​La nueva autoridad regional señaló que su gestión buscará fortalecer la coordinación con actores productivos, impulsar inversiones y promover encadenamientos económicos en la región.

​La nueva autoridad regional señaló que su gestión buscará fortalecer la coordinación con actores productivos, impulsar inversiones y promover encadenamientos económicos en la región.

Óscar Basualdo
nuestrospodcast
CORRIDA PTO WILLIAMS

CORRIDA RECREATIVA REUNIÓ A VECINOS DE PUERTO WILLIAMS EN JORNADA DEPORTIVA

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
OJO CON LA CULTURA

CIENTÍFICOS DESTACAN EN MAGALLANES EL IMPACTO DEL CENTRO SUBANTÁRTICO CABO DE HORNOS Y SU APORTE A PUERTO WILLIAMS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
ESCUELA BERNARDO O'HIGGINS

ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS CELEBRÓ EL DÍA DEL ALUMNO CON JORNADA RECREATIVA Y ARTÍSTICA

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
CONCIERTO DEL MES DEL MAR (3)

MASIVO CONCIERTO DEL MES DEL MAR REPLETÓ EL TEATRO MUNICIPAL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250