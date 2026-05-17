CIENTÍFICOS DESTACAN EN MAGALLANES EL IMPACTO DEL CENTRO SUBANTÁRTICO CABO DE HORNOS Y SU APORTE A PUERTO WILLIAMS

​La cuarta conferencia internacional del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), realizada en Puerto Williams, fue uno de los temas centrales abordados en una nueva edición de Ojo con la Cultura de Polar Comunicaciones. En la instancia participaron el profesor Francisco Sánchez Urra y el científico magallánico Máximo Frangópulo Rivera, quienes destacaron el crecimiento de la investigación científica y la articulación territorial en la comuna de Cabo de Hornos. Durante la conversación, los invitados resaltaron la importancia del Centro Subantártico Cabo de Hornos como un polo de desarrollo científico para la región de Magallanes. Según detallaron, el encuentro reunió a cerca de 150 participantes y más de 120 trabajos de investigación, incluyendo exposiciones magistrales, simposios, talleres y presentaciones de estudiantes de pre y postgrado provenientes de distintas universidades chilenas y extranjeras. En Ojo con la Cultura también se abordó cómo este tipo de iniciativas han permitido fortalecer el vínculo entre la ciencia y la comunidad local de Puerto Williams. Francisco Sánchez Urra valoró que la conferencia incorporara a emprendedores y pymes locales en áreas como gastronomía y organización de eventos, además de generar actividades culturales y talleres relacionados con saberes ancestrales y recursos naturales de la zona subantártica. Por su parte, Máximo Frangópulo destacó el rol estratégico que cumple Puerto Williams en la investigación antártica y subantártica, subrayando además la relevancia histórica que ha tenido Magallanes en estudios sobre marea roja y floraciones algales nocivas. En ese contexto, recordó los primeros eventos documentados en la región durante la década de 1970 y reforzó el llamado a consumir productos del mar certificados por la autoridad sanitaria. Finalmente, ambos invitados coincidieron en que el desarrollo del CHIC y del Centro Subantártico Cabo de Hornos representa un ejemplo concreto de descentralización regional efectiva, fortaleciendo la investigación científica, la divulgación cultural y la conexión entre el territorio y la comunidad en la región de Magallanes.







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