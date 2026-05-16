INDH MAGALLANES REALIZÓ SU CUENTA PÚBLICA 2025 Y DESTACÓ MÁS DE 2.600 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DERECHOS HUMANOS

​La sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Magallanes realizó su Cuenta Pública 2025 en el Salón de Instrucción Popular de Punta Arenas, instancia que reunió a autoridades, representantes de servicios públicos, organizaciones sociales y miembros de distintas instituciones de la región. Durante la actividad, el jefe regional del INDH Magallanes, Cristián Figueroa, destacó que en la región existe una convicción compartida respecto de la importancia de fortalecer una cultura de derechos humanos, memoria, inclusión y dignidad. Asimismo, valoró la participación de instituciones públicas, universidades, policías, organismos de justicia y organizaciones de la sociedad civil en la ceremonia. Entre los principales datos expuestos, la sede regional informó que durante 2025 se realizaron 280 atenciones a la ciudadanía, cifra que representa un aumento de 14,8% en comparación al año anterior. Del total de casos abordados, 205 correspondieron a denuncias relacionadas con vulneraciones de derechos humanos. Además, el INDH Magallanes destacó la realización de 53 actividades de promoción y educación en derechos humanos, las cuales convocaron a 2.655 personas en la región. Entre ellas se incluyeron talleres, campañas contra la discriminación, iniciativas de formación académica y actividades vinculadas a memoria y pueblos originarios. A la cuenta pública asistieron representantes del Poder Judicial, Carabineros, PDI, Gendarmería, Universidad de Magallanes, servicios públicos y diversas organizaciones sociales, entre ellas agrupaciones vinculadas a memoria, derechos humanos, migración y discapacidad.

