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14 de mayo de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA A PARTICIPAR EN CAMPEONATO DE PESCA

La actividad recreativa se realizará este domingo en Avenida Costanera y espera reunir a cerca de un centenar de participantes.

CAMPEONATO DE PESCA (1)

La Municipalidad de Punta Arenas invitó a la comunidad a ser parte de la IV versión del Campeonato Municipal de Pesca, actividad recreativa que se desarrollará este domingo 17 de mayo. La jornada comenzará a las 9:00 horas con el proceso de inscripción en el sector de Avenida Costanera del Estrecho con Vicente Reyes, mientras que la competencia se iniciará a las 10:00 horas y se extenderá hasta aproximadamente las 17:00 horas, horario en que está contemplada la premiación de los participantes.

El coordinador de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, destacó que esta actividad busca promover el deporte recreativo y el uso responsable del entorno natural. "Estamos muy contentos de realizar nuevamente este campeonato e invitamos a toda la comunidad a participar. Lo importante es disfrutar del entorno y fomentar una práctica recreativa y sustentable de la pesca", señaló.

Asimismo, Mansilla explicó que la actividad cuenta con la autorización correspondiente de Sernapesca y que quienes participen deberán presentar su licencia de pesca al momento de la inscripción. El campeonato se desarrollará en el borde costero comprendido entre las calles Vicente Reyes y Mardones, y se espera una participación cercana a las 100 personas.

Por su parte, el referente técnico de esta IV versión del certamen, Simón Silva, indicó que existe gran interés de la comunidad por participar. "La gente ha estado muy atenta y motivada con esta actividad. Lo importante es ir con ganas de participar y pasarlo bien", comentó.

Silva explicó además que el torneo considera pesca de especies como róbalo y pejerrey, utilizando tanto señuelos como carnada, y que la evaluación de los competidores se realizará mediante un sistema de puntaje que considera cantidad de piezas capturadas y peso obtenido.

Desde el municipio reiteraron el llamado a participar de esta actividad deportiva y familiar, resaltando la importancia de fomentar instancias recreativas al aire libre y el cuidado del borde costero de Punta Arenas.



Comunicado Convenio SERNAC e I Municipalidad de Torres del Paine (3)

SERNAC FIRMÓ CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE PARA BRINDAR MAYOR PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

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