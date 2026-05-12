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12 de mayo de 2026

CHIC CONSOLIDA SU ROL ESTRATÉGICO CON EL INICIO DE SU IV CONFERENCIA INTERNACIONAL EN PUERTO WILLIAMS

Con una importante cantidad de asistentes, este lunes comenzó esta nueva instancia científica en la ciudad más austral del mundo, con la participación de autoridades regionales y destacados investigadores internacionales.

conferenciaCHIC2026

El Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) se posiciona durante esta semana en el epicentro de la ciencia internacional, con predominio del enfoque estratégico de la aplicación científica en áreas clave para la sociedad regional, nacional e internacional como la economía, el turismo y la conservación.

Esto, a través de su IV Conferencia Internacional CHIC, evento anual que reúne a numerosos investigadores nacionales e internacionales. Este año, la actividad que se extiende desde el 11 al 15 de mayo en Puerto Williams, se lleva a cabo en torno a la temática "Centinelas del Cambio Climático".

"Los centinelas son quienes nos muestran lo que está pasando con los ecosistemas. Tenemos investigadores que estudian los centinelas del alto andino que van mostrando con anticipación que esta ocurriendo, también centinelas terrestres, gases de efecto invernadero, ecosistemas de agua dulce y ecosistemas marinos", comentó el Dr. Andrés Mansilla, investigador CHIC y presidente del comité organizador de la IV Conferencia Internacional CHIC.

Por su parte, la Dra. Francisca Massardo, directora del Centro Internacional Cabo de Hornos, destacó que "lo primero es desarrollar y consolidar una capacidad científica instalada en Puerto Williams, lo cual conlleva una cadena de desarrollo que implica lo geopolítico, lo diplomático en lo científico, lo cual nos permite enfrentar la ocupación de nuestra comuna marina y terrestre en una forma de soberanía pacífica".

La inauguración llevada a cabo al mediodía del lunes, contó con la participación de autoridades locales y regionales como la delegada presidencial, Ericka Farías, el delegado presidencial de la Provincia Antártica, Rodolfo Moncada, el seremi de Ciencias, Carlos Olave, el seremi de Medioambiente, Gonzalo Rosenfeld, el seremi de Cultura, Rodrigo Bravo, el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández y el Comandante del Distrito Naval Beagle, Capitán Manuel Iturria.

"Esta es una de las regiones más relevantes para este tipo de estudios, y prueba de ello es la convocatoria internacional de hoy. Creo que es un punto de inicio para ir mirando los compromisos que el Estado de Chile tiene que concretar, a raíz de la vigencia de la ley de cambio climático. También tenemos desafíos con el actual Gobierno en esa materia, para encaminarnos en el desarrollo de políticas que se encaminen hacia ese objetivo", comentó la delegada presidencial, Ericka Farías.

El primer día de inauguración cotó con charlas de destacados investigadores internacionales como el Dr. Paulo Horta de la UFSC de Brasil y la Dra. Mary Kalin de la Universidad de Chile, CHIC  Milenio Base, como también de conversatorios de al Dr. Pío Colepicolo (USP), la Dra. Mutue Toyota (IPA), Marcia Graminha (Unesp) y Leonardo Zambotti (USP). La conferencia continúa el día de mañana con simposios, comunicaciones libres, presentaciones de pósters investigativos y la conferencia magistal del Dr. Christian Printzen (SBIK-K-Alemania).

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