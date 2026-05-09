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9 de mayo de 2026

ESCUELA BERNARDO O’HIGGINS CERRÓ CELEBRACIÓN DE SU ANIVERSARIO N°123 CON PREMIACIÓN A ESTUDIANTES

​La comunidad educativa reconoció a los ganadores de distintas actividades desarrolladas durante la semana aniversario, incluyendo coreografías, dibujo y disfraces.

Aniversario Bernardo O'Higgins

La Escuela Libertador Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme finalizó este lunes 5 de mayo las actividades conmemorativas de su aniversario número 123, instancia que reunió a estudiantes, docentes y comunidad educativa en una jornada de premiación realizada durante el acto matinal.

Entre las actividades destacadas estuvo la competencia de coreografías grupales. En el primer ciclo básico, el primer lugar fue para el 3° B con la presentación “Bad Romance”, mientras que en el segundo ciclo básico el 6° A obtuvo el primer puesto con la coreografía “Waka Waka”. Además, se reconocieron presentaciones individuales, donde Elisaida Jiménez y Dilan Velásquez, ambos del 6° A, obtuvieron los primeros lugares.

Durante la celebración también se premió el concurso de dibujo “Aniversario de mi escuela”, donde estudiantes de distintos niveles presentaron trabajos inspirados en la historia y vida escolar del establecimiento. Isabella Rodríguez, del 3° A, y Marbella Torres, del 8° B, obtuvieron los primeros lugares en sus respectivas categorías.

Otra de las actividades que marcó la jornada fue el concurso de disfraces, que incluyó personajes inspirados en películas, videojuegos y series. Entre los estudiantes premiados destacaron representaciones de Princesa Jazmín y Aladino, Ryu de Street Fighter, Groot, Merlina y Okarum.

La celebración permitió cerrar una nueva conmemoración del establecimiento educacional, destacando la participación de los estudiantes y el ambiente de convivencia desarrollado durante toda la semana aniversario.


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