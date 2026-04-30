PUERTO WILLIAMS CELEBRÓ CON ÉXITO CORRIDA FAMILIAR Y CANINA EN ANIVERSARIO DE CARABINEROS

En el marco de la conmemoración de los 99 años de Carabineros de Chile, la comuna de Cabo de Hornos vivió una jornada marcada por el deporte, la vida saludable y la participación comunitaria, con la realización de una corrida familiar y canina en Puerto Williams.



La actividad, organizada de manera conjunta entre la Municipalidad de Cabo de Hornos y la Cuarta Comisaría de Carabineros, reunió a vecinas, vecinos y sus mascotas en una instancia que destacó por su carácter inclusivo y recreativo, pese a las bajas temperaturas propias del territorio.



La corrida no solo convocó a familias completas, sino que también puso énfasis en la tenencia responsable de mascotas, promoviendo el cuidado, respeto y bienestar de los animales como parte fundamental de la vida en comunidad.



El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, valoró positivamente la jornada y el trabajo colaborativo con la institución policial. “Estamos muy contentos por realizar este tipo de actividades junto a la 4° comisaría de Carabineros de Puerto Williams, a quienes les enviamos un abrazo fraterno y agradecimiento en su semana aniversario”, señaló.



Por su parte, el mayor de Carabineros, Nemesio Godoy, destacó el sentido de la actividad y la participación ciudadana.

“Fue una corrida particular, donde quisimos hacer énfasis en la tenencia responsable de mascotas. Quiero agradecer a todos los participantes que se hicieron presentes en esta fría mañana”, indicó.



La iniciativa se enmarca dentro de una semana de actividades conmemorativas que buscan fortalecer el vínculo entre Carabineros y la comunidad, relevando valores como la cercanía, la prevención y el trabajo conjunto.



Con este tipo de encuentros, la Municipalidad de Cabo de Hornos reafirma su compromiso con la promoción de estilos de vida saludables, el bienestar animal y la generación de espacios de encuentro que fortalecen el tejido social en la comuna más austral del país.

