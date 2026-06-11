SEGUNDO ENCUENTRO EMPRESARIAL DE MAGALLANES SE REALIZARÁ ENTRE EL 29 DE NOVIEMBRE Y EL 3 DE DICIEMBRE EN PUNTA ARENAS

Andrés Montero, presidente del Consejo Empresarial Chile-España, confirmó la realización del segundo encuentro empresarial en Magallanes, una iniciativa que busca acercar a inversionistas y empresarios de distintas zonas del país a las oportunidades de desarrollo que ofrece la región.

Durante una entrevista concedida este jueves al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Montero explicó que la actividad surge a partir del trabajo conjunto con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y que espera convocar a un centenar de empresarios durante una semana de actividades programadas entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre.

“Esta idea solamente la de repetir este encuentro que ya habíamos hecho hace un año y medio surgió hace tres semanas. En estas tres semanas ya tenemos un programa completo, tenemos los auspicios completos y a partir del lunes ya vamos a enviar las invitaciones y los detalles para que los empresarios se puedan inscribir”, señaló.

Según explicó, el encuentro contemplará paneles sobre turismo, salmonicultura, energía, agroindustria, ganadería y comercio, además de visitas a empresas regionales, centros de cultivo, museos y actividades culturales. Entre ellas destaca una presentación del pianista magallánico Felipe Braun en el Teatro Municipal de Punta Arenas.

Montero precisó que el cupo estará limitado a 100 participantes debido a razones logísticas y de infraestructura. “Estoy absolutamente convencido que van a ir los 100 empresarios y si yo tuviera el cupo de 200 irían 200”, afirmó.

Durante la conversación también recordó la travesía que realizó hace cuatro años recorriendo Chile a caballo desde la Región de Valparaíso hasta Puerto Williams, experiencia que, según relató, fortaleció su vínculo con Magallanes.

“Crucé a caballo desde la región de Valparaíso hasta Puerto Williams. Fueron más de tres meses en siete caballos”, recordó. El empresario destacó que el viaje le permitió conocer de primera fuente los desafíos de conectividad y descentralización que enfrenta el país. “Fue una experiencia maravillosa que me permitió ir generando ideas y encontrando problemas que existen en nuestra infraestructura, en nuestras pequeñas ciudades”, expresó.

Asimismo, sostuvo que la Patagonia debe asumir un papel cada vez más relevante dentro de la estrategia de desarrollo nacional. En ese sentido, llamó a fortalecer la integración entre las regiones y el resto del país.

“Yo soy chileno de Arica a la Antártica y cuando voy a Arica soy de ahí y cuando voy a Punta Arenas soy de ahí”, manifestó, agregando que el crecimiento regional requiere una mirada abierta hacia nuevas inversiones y oportunidades.

Respecto de los sectores con mayor potencial para Magallanes, Montero destacó especialmente el turismo y la salmonicultura. Sobre esta última industria, sostuvo que la región posee ventajas competitivas significativas para continuar expandiendo un desarrollo sustentable.

“Chile tiene una ventaja comparativa inmensa. Magallanes tiene todas las condiciones como para hacer un desarrollo de esa industria de manera sustentable”, indicó.

En materia turística, señaló que la Patagonia aún tiene un amplio margen de crecimiento frente a las tendencias internacionales. “Creo que la región de Magallanes, y no solo Magallanes sino que Aysén y Magallanes, tienen una posibilidad infinita y creo que todavía se está aprovechando muy poco”, afirmó.

Finalmente, el dirigente empresarial envió un mensaje de optimismo respecto al escenario económico nacional y llamó a recuperar la confianza en el futuro del país.

“Hay que creer en Chile. Chile en este momento está pasando por una situación económica apretada, pero hay muchos proyectos que estaban paralizados, que se están movilizando y que van a ser realidad. Entonces creamos en Chile porque tenemos la oportunidad única de recuperar las tasas de crecimiento que nunca debimos perder”, concluyó.





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