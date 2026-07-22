Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

22 de julio de 2026

ESCRITORA MAGALLÁNICA ANDREA SANTANA PUBLICA SU PRIMER POEMARIO "PREVENIR LA EROSIÓN"

Editado por el sello nacional Libros La Calabaza del Diablo, el poemario reúne textos escritos durante dos años y ya se encuentra disponible en formato físico.

_JVM8202

La poesía hecha en Magallanes suma una nueva voz con la publicación de Prevenir la erosión.

 
Con una escritura íntima y profundamente ligada al territorio austral, la escritora magallánica Andrea Santana Bonacich acaba de publicar Prevenir la erosión, su primer poemario, editado por el sello nacional Libros La Calabaza del Diablo.
La publicación representa un importante paso en la trayectoria de la autora, quien durante los últimos años ha participado en destacadas antologías nacionales y ha sido reconocida por su trabajo literario. Fonoaudióloga de profesión y escritora por vocación, Andrea ha construido una propuesta poética donde la memoria, el cuerpo, la naturaleza y los afectos dialogan con la experiencia de habitar el extremo sur del país.

Escrito durante cerca de dos años, Prevenir la erosión reúne poemas que reflexionan sobre la fragilidad, la pérdida y la posibilidad de reconstruirse. A través de una mirada sensible, la autora invita al lector a descubrir cómo el cuerpo y la naturaleza pueden convertirse en refugio, memoria y resistencia.

"Cada poema fue creciendo y transformándose hasta encontrar su lugar dentro del libro. Es un proceso muy personal que hoy, finalmente, puedo compartir con los lectores", señala Andrea Santana.

El libro fue presentado recientemente en Santiago y también en Punta Arenas, donde la autora compartió este importante hito junto a lectores, familiares, amigos y representantes del mundo cultural regional.

Con Prevenir la erosión, Andrea Santana se suma a las nuevas voces de la poesía chilena contemporánea, llevando desde Magallanes una obra que invita a detenerse, observar y conectar con aquello que permanece, incluso frente al paso del tiempo.

El poemario ya se encuentra disponible en formato físico y puede adquirirse directamente con la autora o a través de Buscalibre.

marioesquivelo

INVESTIGADOR MAGALLÁNICO PARTICIPA EN ESTUDIO QUE ADVIERTE VACÍOS JURÍDICOS ANTE EL IMPACTO DE LAS MEGA CONSTELACIONES SATELITALES QUE TRANSITAN SOBRE ANTÁRTICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

EMITEN ALERTA POR HELADAS DE HASTA -15°C EN MAGALLANES: ESTAS ZONAS TENDRÁN TEMPERATURAS EXTREMAS

Leer Más

El fenómeno se extenderá desde la mañana del martes 21 hasta la mañana del jueves 23 de julio

El fenómeno se extenderá desde la mañana del martes 21 hasta la mañana del jueves 23 de julio

Punta Arenas con nieve
nuestrospodcast
liceopolitecnico

CINCO ESTUDIANTES FUERON DETENIDOS TRAS RIÑA AL INTERIOR DEL LICEO POLITÉCNICO RAÚL SILVA HENRÍQUEZ

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
_JVM8202

ESCRITORA MAGALLÁNICA ANDREA SANTANA PUBLICA SU PRIMER POEMARIO "PREVENIR LA EROSIÓN"

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
subderemagallanes

SUBDERE PROYECTA NUEVAS INVERSIONES PARA COMUNAS DE MAGALLANES Y REFUERZA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ZONAS EXTREMAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOXEO AMATEUR (7)

III CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOXEO AMATEUR REUNIÓ A MIL PERSONAS EN EXITOSA VELADA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250