ESCRITORA MAGALLÁNICA ANDREA SANTANA PUBLICA SU PRIMER POEMARIO "PREVENIR LA EROSIÓN"

La poesía hecha en Magallanes suma una nueva voz con la publicación de Prevenir la erosión.



Con una escritura íntima y profundamente ligada al territorio austral, la escritora magallánica Andrea Santana Bonacich acaba de publicar Prevenir la erosión, su primer poemario, editado por el sello nacional Libros La Calabaza del Diablo.

La publicación representa un importante paso en la trayectoria de la autora, quien durante los últimos años ha participado en destacadas antologías nacionales y ha sido reconocida por su trabajo literario. Fonoaudióloga de profesión y escritora por vocación, Andrea ha construido una propuesta poética donde la memoria, el cuerpo, la naturaleza y los afectos dialogan con la experiencia de habitar el extremo sur del país.



Escrito durante cerca de dos años, Prevenir la erosión reúne poemas que reflexionan sobre la fragilidad, la pérdida y la posibilidad de reconstruirse. A través de una mirada sensible, la autora invita al lector a descubrir cómo el cuerpo y la naturaleza pueden convertirse en refugio, memoria y resistencia.



"Cada poema fue creciendo y transformándose hasta encontrar su lugar dentro del libro. Es un proceso muy personal que hoy, finalmente, puedo compartir con los lectores", señala Andrea Santana.



El libro fue presentado recientemente en Santiago y también en Punta Arenas, donde la autora compartió este importante hito junto a lectores, familiares, amigos y representantes del mundo cultural regional.



Con Prevenir la erosión, Andrea Santana se suma a las nuevas voces de la poesía chilena contemporánea, llevando desde Magallanes una obra que invita a detenerse, observar y conectar con aquello que permanece, incluso frente al paso del tiempo.



El poemario ya se encuentra disponible en formato físico y puede adquirirse directamente con la autora o a través de Buscalibre.

