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21 de julio de 2026

MUNICIPIO ABRE CONSULTA CIUDADANA POR PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN BANDEJONES DE AV. SALVADOR ALLENDE

​La encuesta estará disponible durante dos semanas y permitirá recoger las opiniones de vecinos para diseñar el mejoramiento de los cuatro bandejones centrales entre Frei y Eusebio Lillo.

EC 4
La Municipalidad de Punta Arenas inició este lunes un proceso de participación ciudadana en el marco de la formulación del proyecto "Mejoramiento Bandejones y Aceras Av. Salvador Allende, entre Av. Eduardo Frei y Eusebio Lillo, Punta Arenas". La iniciativa busca transformar este importante eje del sector sur en un espacio público más seguro, accesible y orientado al encuentro comunitario.

La consulta, disponible desde esta semana en www.puntaarenas.cl y difundida a través de las redes sociales municipales, forma parte de la etapa inicial del proyecto que desarrolla la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), el que posteriormente será postulado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que esta intervención forma parte de un plan mayor dividido en tres etapas. "Una de las etapas ya fue presentada al gobernador Jorge Flies hace casi un año y aún no ha sido enviada al Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso), este corresponde al tramo entre Eusebio Lillo y Circunvalación. Lo que buscamos finalmente, es que tenga un estándar de parque con juegos, con nuevas aceras, un lugar que sea para la familia en este lugar tan importante. Y ahora estamos trabajando en la segunda etapa, entre Eusebio Lillo y Avenida Frei, que considera cuatro bandejones. Queremos invitar tanto a los vecinos del sector como a toda la comunidad a ingresar a nuestra página web, www.puntaarenas.cl, y responder la encuesta sobre este proyecto", afirmó.

Por su parte, el director de Secplan, Nicolás Pérez-Montt, explicó que el proceso participativo permitirá complementar los estudios técnicos con la visión de la comunidad antes de elaborar el diseño definitivo. "La encuesta, que desde hoy está disponible en la plataforma, busca recoger la información de la comunidad sobre el tramo comprendido entre Avenida Frei y Eusebio Lillo, donde se ubican los cuatro bandejones mencionados por el alcalde. Con eso vamos a obtener el insumo de la comunidad para nosotros poder como secretaría ya derechamente trabajar en su formulación", señaló.

Asimismo, Pérez-Montt destacó que la consulta considera aspectos relacionados con el uso del espacio público y las necesidades de quienes transitan por el sector. "Hoy día dentro de la consulta ciudadana algo muy importante es que a los vecinos se les pregunta por la ocupación de este espacio pensando en el tema del comercio, porque obviamente es un punto importante en lo que sería su utilización dentro de los bandejones. Pero todos estos proyectos también van a contemplar lo que es el alumbrado, la ciclovía y el acceso a la universal", indicó.

Desde el municipio subrayaron que responder la encuesta toma menos de cinco minutos y que estará disponible durante dos semanas, hasta el domingo 2 de agosto.

Con los resultados se elaborarán alternativas de diseño, las que serán evaluadas considerando criterios técnicos, urbanos, de seguridad y factibilidad antes de su postulación al financiamiento regional.
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