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19 de julio de 2026

CÓMO DISFRUTAR LAS COMIDAS DE INVIERNO SIN DESCUIDAR UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA

​Especialista entrega recomendaciones para preparar sopas, cremas, guisos y tostadas de manera balanceada durante los meses de bajas temperaturas, priorizando ingredientes de calidad y una adecuada combinación de nutrientes.

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Con la llegada del invierno, preparaciones como sopas, cremas, guisos y tostadas vuelven a ser protagonistas en la alimentación diaria. Las bajas temperaturas suelen aumentar la preferencia por comidas calientes y más contundentes, aunque especialistas sostienen que es posible mantener una alimentación equilibrada sin dejar de disfrutar este tipo de platos.

Marcela Moreno, ingeniera en alimentos de Kingsbury, explicó que durante los meses fríos el organismo requiere más energía para mantener su temperatura corporal y que, además, la disminución de la actividad física y el mayor tiempo en casa pueden influir en la sensación de hambre. No obstante, indicó que esto no implica abandonar hábitos saludables.

La especialista recomendó privilegiar preparaciones que incorporen verduras, proteínas de buena calidad y alimentos ricos en fibra. En ese sentido, señaló que las sopas y cremas pueden complementarse con pollo, legumbres, huevo o quesillo, mientras que las tostadas pueden acompañarse con ingredientes como palta, tomate o pastas de legumbres para lograr comidas más equilibradas.

Asimismo, destacó la importancia de mantener horarios regulares de alimentación, evitar largos periodos de ayuno y no descuidar la hidratación, incluso durante el invierno. Según explicó, las infusiones sin azúcar y los caldos también contribuyen al consumo diario de líquidos, favoreciendo una alimentación balanceada durante la temporada.



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