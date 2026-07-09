NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES PUNTARENENSES SE REÚNEN EN VACACIONES PARA ESTUDIAR

El lunes 6 de julio, la Facultad de Ingeniería de la UMAG (Av. Pdte. Manuel Bulnes #01855) recibió a estudiantes de establecimientos públicos, privados y subvencionados, además de algunos universitarios, todos reunidos con un objetivo común: capacitarse en debate competitivo de cara a un segundo semestre que promete aún más actividades que las desarrolladas entre marzo y junio de este 2026.

La primera jornada consistió en una inducción al debate competitivo y al formato WSDC (World Schools Debating Championship) , el sistema bajo el cual se disputan instancias clave como el TEDI, el TODE PUQ, el TONADE (Torneo Nacional) y el MED (Mundial Escolar de Debate) . Durante cuatro días —del lunes 6 al jueves 9 de julio, en horario de 15:00 a 17:00 horas—, las y los participantes no solo perfeccionaron sus técnicas de argumentación y refutación, sino que también trabajaron en habilidades blandas como la escucha activa, la empatía y el trabajo en equipo, valores fundamentales para la sana convivencia en las comunidades educativas y la sociedad en general.

La iniciativa, organizada por la Sociedad Austral de Debate (SAUD) con el apoyo de la Universidad de Magallanes (UMAG), entregó herramientas concretas para que las y los debatientes enfrenten con mayor preparación los torneos del segundo semestre. Además, el campamento ha sido una oportunidad para estrechar lazos entre estudiantes de distintos colegios y niveles educativos, generando redes de colaboración que trascienden las competencias.

Sofía S., Debatiente con experiencia y monitora del campamento:

"Cuando entré a debate, solo había un torneo en todo el año. Hoy tenemos varios torneos por semestre. Creo que así la comunidad podrá seguir creciendo. Veo que hay más personas con el 'bichito' de debatir, y espero que así sea: que haya más universitarios interesados.

Fue hermoso poder enseñar todo lo que he ido aprendiendo en debate, tener la oportunidad de que tus pares aprendan de lo que has vivido y experimentado. Eso también me ha ayudado a mí a aprender.

Siempre estoy con los mismos compañeros, pero descubrir que hay más personas amantes del debate y poder aprender de ellas hace de esta disciplina algo aún más interesante. Con otros aprendes de ti mismo y valoras lo que tienes en tu propio equipo. El campamento de invierno me permitió conocer a otros debatientes, conocerme a mí misma como polemista y aprender todos juntos."

Basthian, Participante:

"Entré obligado al debate. Un año después, sigo aquí.

Me ha ayudado a ponerle orden a mis ideas. Pasan muchas cosas todo el tiempo en mi cabeza, y en debate he ido entrenando para darle estabilidad y organización al desparramo de ideas que tengo.

Es divertido poder discutir en contextos de respeto, poder disentir y que tu opinión importe en algo."

Constanza, Participante:

"Quería hacer algo en vacaciones. Estoy haciendo varias cosas: patinaje y ballet. Y he descubierto el debate como una actividad muy entretenida. No es solo una competencia, sino la oportunidad de aprender a expresarte mejor.

Veo a mis compañeros que van a debate y me gusta el modo en que se expresan en público. Me hace sentir orgullosa ser parte de algo donde somos protagonistas de verdad. Me gustó el rol protagonista de mi compañera Sofía en el campamento y en debate en general."

Mateo, Participante:

"Fue una instancia que disfruté bastante. Me aburro mucho en mi casa, y encontrarme con mis amigos de debate es siempre gratificante. Creo que le faltó ser más largo: más horas o más días."

El campamento desarrolló dos talleres teóricos y 7 debates de práctica, donde tanto las bancadas de debatientes como los roles de jueces fueron protagonizados por los y las estudiantes que participaron del campamento. Desde la organización ya proyectan nuevas versiones para el verano de 2027, así como la posible incorporación de más talleres durante el año académico.

Con esta primera versión, la Sociedad Austral de Debate reafirma su compromiso con la formación integral de las juventudes de la región, demostrando que las vacaciones de invierno también pueden ser un espacio de aprendizaje, encuentro y crecimiento.