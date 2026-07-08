SOCIEDAD TOLKIEN OFRECE COMPLETO PANORAMA EN SU FERIA MEDIEVAL

La XIII edición de la Feria Medieval en Punta Arenas que se realizará desde el jueves 9 al domingo 12 de julio en dependencias de la Escuela Croacia ofrece un gran panorama para este fin de semana. “Como siempre, esta decimotercera versión contará con stand de artesanías, gastronomía y otras artes ofrecidas por los expositores, además del rincón infantil y actividades como torneos, música en vivo, danza, concursos y otras sorpresas”, señaló el presidente de la fundación Tolkien Magallanes Otto Gesell Yasic.



A las 15 horas del jueves 9 comenzará el evento, culminando a las 21 cada día. En esta primera jornada y como es tradicional, a las 19 horas se realizará el acto inaugural y comenzará la obra teatral ‘Misterio en el castillo Von Turris’ que desarrollan por “capítulos” durante las 4 jornadas. El viernes a las 17 horas ofrecerán un Taller de danza circular, a las 19 horas realizarán la segunda parte de obra dramática. A las 20 horas el último espectáculo estará a cargo del grupo Belenus, quien ofrecerá música celta.



El sábado 11 a las 16 horas se hará la presentación de artes marciales de Bujinkan Magokoro Dojo y a las 16:30 de los ‘Heraldos del fin del mundo’. A las 17:30 horas desarrollarán el concurso ‘Mejor traje medieval’. Y a las 19:00 horas la tercera parte, de la obra teatral ‘Misterio en el castillo Von Turris’.



La última jornada de la feria, el domingo 12 de julio, contará con la presentación de la Agrupación CuenterAustral a las 16 horas. Luego a las 17 se realizará la presentación de "La boda", canovaccio de comedia del arte por Casa Nómada. A las 17:30 comenzará el Torneo de Espadas y a las 19:00 comienza la parte final de la obra teatral ‘Misterio en el castillo Von Turris’.



Y por supuesto, cada jornada el público podrá deleitarse con la oferta gastronómica medieval de la siempre demandada Taberna de la Doncella Olvidada. La entrada es liberada, pero se reciben aportes voluntarios. “Es un evento cultural y educativo pensado para la diversión de toda la familia”, concluyó Gesell.



