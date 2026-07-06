INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PROYECTA EL PATRIMONIO DE LA PATAGONIA AUSTRAL EN EL 1° CONGRESO INTERNACIONAL DE PATRIMONIO FUNERARIO Y RELIGIOSO

El patrimonio funerario de la Patagonia Austral fue presentado ante especialistas de cinco países durante el Primer Congreso Internacional de Patrimonio Funerario y Religioso, realizado entre el 18 y el 21 de junio en Buenos Aires, Argentina, encuentro organizado por el Fondo Nacional de las Artes, principal organismo público argentino dedicado al fomento y promoción de las artes y el patrimonio cultural.

El Congreso reunió a investigadores, académicos y especialistas de Argentina, Chile, Uruguay, Perú e Italia, constituyéndose en la primera instancia internacional impulsada por el Fondo Nacional de las Artes dedicada exclusivamente al estudio del patrimonio funerario y religioso desde una mirada interdisciplinaria.

En representación de la Universidad de Magallanes (UMAG), la arquitecto Claudia Ojeda Álvarez, académica de la Facultad de Ingeniería, presentó la ponencia “El Cementerio Sara Braun: patrimonio, memoria e identidad de la Patagonia austral“, basada en la investigación desarrollada junto a Julie Santin Klahn, Magíster en Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible y profesional del Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes, quienes conforman el equipo responsable del proyecto Guía del Patrimonio Histórico y Arquitectónico de la Patagonia, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con el patrocinio de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas.

La investigación analiza el Cementerio Municipal Sara Braun como un paisaje cultural de excepcional valor histórico, arquitectónico y simbólico, abordando su relación con los procesos migratorios que dieron forma a la Patagonia Austral y destacando su importancia como espacio de memoria, educación patrimonial, investigación y turismo cultural.

La experiencia desarrollada por UMAG despertó un amplio interés entre investigadores y autoridades culturales participantes del Congreso, quienes valoraron especialmente el enfoque interdisciplinario del proyecto y la metodología utilizada para investigar, documentar y difundir el patrimonio funerario. El trabajo fue reconocido como una experiencia de referencia para futuras iniciativas de investigación y puesta en valor del patrimonio funerario.

Como parte de las actividades oficiales del encuentro, se hizo entrega de ejemplares de la Guía del Patrimonio Arquitectónico del Cementerio Municipal Sara Braun de Punta Arenas al presidente del Fondo Nacional de las Artes, Tulio Andreussi Guzmán; al Director de Patrimonio de la institución, Juan Antonio Lázara; y a la coordinadora académica del Congreso, María Laje, quienes destacaron el aporte de esta investigación al conocimiento y difusión del patrimonio funerario de la Patagonia austral.

En coherencia con el propósito de difusión patrimonial que inspiró este proyecto, la presentación concluyó poniendo a disposición de los asistentes la descarga gratuita de la guía mediante un código QR. La iniciativa fue ampliamente valorada por el público, que manifestó un especial interés por acceder libremente a la publicación y profundizar en el conocimiento del patrimonio funerario de Magallanes.

El interés generado por la investigación trascendió las jornadas del Congreso. Como resultado de los vínculos académicos establecidos durante el encuentro, la arquitecto Claudia Ojeda Álvarez y Julie Santin Klahn confirmaron su participación como expositoras en un nuevo encuentro internacional sobre patrimonio funerario que se realizará durante el mes de agosto, fortaleciendo las redes de colaboración surgidas a partir de esta investigación y consolidando la presencia de la Universidad de Magallanes en este ámbito de especialización.

La participación de la Universidad de Magallanes en este congreso constituye un importante reconocimiento al trabajo de investigación desarrollado desde la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, proyectando internacionalmente el patrimonio cultural de la Patagonia austral y consolidando nuevas redes de colaboración con instituciones y especialistas dedicados a la investigación, conservación y difusión del patrimonio funerario.

El Cementerio Municipal Sara Braun dejó de ser únicamente un referente patrimonial de Magallanes para incorporarse a la conversación internacional sobre patrimonio funerario. La presencia de esta investigación en el Primer Congreso Internacional de Patrimonio Funerario y Religioso confirma que el trabajo desarrollado desde la Universidad de Magallanes posee un alcance que trasciende las fronteras nacionales y que la experiencia impulsada desde Punta Arenas comienza a consolidarse como un referente para futuras iniciativas de investigación, conservación y difusión del patrimonio funerario.

Fuente: umag.cl