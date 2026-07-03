ENAP MAGALLANES CELEBRARÁ LOS 30 AÑOS EN EL CARNAVAL DE INVIERNO CON UN HOMENAJE A LA DÉCADA DE LOS 80 Y "E.T."

Con una comparsa inspirada en los personajes más icónicos de los años 80 y un carro alegórico basado en la película "E.T.", ENAP Magallanes volverá a ser protagonista del Carnaval de Invierno 2026, actividad en la que la empresa cumple tres décadas de participación junto a la comunidad magallánica.

Así lo dio a conocer el jefe de Comunidades de ENAP Magallanes, Alfonso Pacheco, durante una entrevista concedida la mañana de este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde además repasó las distintas iniciativas de vinculación comunitaria que desarrolla la empresa a lo largo del año.

Pacheco explicó que los preparativos comenzaron hace más de dos meses y que este año la temática elegida busca despertar la nostalgia de toda una generación, sin perder el foco en el público infantil.







"Llevamos poco más de 2 meses trabajando tanto en el carro alegórico como en la comparsa que como bien dices, tú va a estar centrado en la temática de los años 80."



Precisó que la comparsa reunirá a más de 80 participantes caracterizados como figuras emblemáticas de aquella década.







"La comparsa va a tener personajes de esa época, dibujos animados, series, cantantes como Michael Jackson, Indiana Jones, los Cariñositos, El Chavo del 8, Pac-Man, etcétera. Son un poco más de 80 personas que van a estar disfrazadas de estos diferentes personajes."



En tanto, el carro alegórico estará inspirado íntegramente en la clásica película de Steven Spielberg.







"En el caso del carro alegórico, lo centramos en una sola película que va a ser ET; ese va a ser nuestra presentación acá este fin de semana."





Tres décadas en el Carnaval



El jefe de Comunidades destacó que la presencia de ENAP en el principal evento invernal de Punta Arenas se remonta prácticamente a sus orígenes.







"Nosotros estuvimos desde el año 96 que fue el origen con un recordado carro alegórico, un Taurus. De ahí hemos estado en forma permanente."



Añadió que, aunque hubo años en que no participaron con carro o comparsa, la empresa nunca dejó de colaborar con la organización del evento.







"Así podemos decir que estamos 30 años. Ahora si me preguntas específicamente de carro y murga, yo diría que son en torno a los 25 años de participación."



Asimismo, explicó que las temáticas comienzan a definirse apenas finaliza cada edición del carnaval.







"Nosotros terminamos este carnaval y ya estamos pensando en el próximo, pero nos sentamos ya a conversar en enero, febrero para ver las temáticas que surgen a partir de una lluvia de ideas."



Uno de los principales criterios, afirmó, es que la propuesta esté pensada para los más pequeños.







"Nuestro principal objetivo es que la temática tiene que estar orientado a ser del gusto de los niños."





Vinculación permanente con la comunidad



Durante la conversación también destacó el trabajo desarrollado en otras iniciativas comunitarias, como el Día de los Patrimonios, donde este año ENAP alcanzó una cifra récord de visitantes.







"Este año quedamos gratamente sorprendidos porque tuvimos un récord de visitantes, casi de 800 personas que colmaron nuestro edificio."



Pacheco recordó que la empresa participa ininterrumpidamente desde 2014, incluso durante la pandemia, cuando las actividades se realizaron de manera virtual.

A ello se suma la participación en el Patagonia Live Festival, donde nuevamente proyectaron imágenes alusivas a la historia petrolera y a la conmemoración de los 80 años del descubrimiento del petróleo en Magallanes.



Magallanes en 100 Palabras y fondos concursables



Otro de los programas destacados fue el concurso Magallanes en 100 Palabras, cuya convocatoria continúa abierta.







"El año pasado rompió todos los récords. Llegamos a casi a 7000 cuentos presentados; este año esperamos mejorar esa cifra."



Respecto de los fondos concursables, informó que la convocatoria también registró una alta participación.







"Este año recibimos 180 postulaciones... de esas 180, 100 pasaron la etapa de admisibilidad."



Los resultados de la evaluación serán dados a conocer durante el mes de agosto.



Capacitaciones con impacto laboral



Finalmente, Pacheco destacó el programa de capacitaciones gratuitas que ENAP desarrolla junto a la comunidad, las que este año ya han beneficiado a más de 150 personas.







"A esta altura ya hemos realizado cerca de 7, beneficiando a un poco más de 150 personas en diferentes ámbitos."



El ejecutivo subrayó que muchas de estas instancias tienen un efecto directo sobre la empleabilidad de quienes participan.







"Lo que más nos llena de satisfacción es que muchas de esas personas, una vez finalizadas sus capacitaciones, tienen la posibilidad de mejorar su empleabilidad, acceder a nuevo empleo, mejorar en el que ya están y por supuesto con eso contribuir a la economía familiar."



Como ejemplo, mencionó un reciente curso de administración de bodegas.







"Hace poco se hizo un curso de administración de bodega para 35 personas... de los 35, 30 certificaron con éxito y de esos 30, casi inmediatamente consiguieron empleo."



Al cierre de la entrevista, Alfonso Pacheco extendió una invitación a toda la comunidad para asistir este fin de semana al Carnaval de Invierno y disfrutar del trabajo preparado durante meses por las distintas agrupaciones participantes.







"Aprovecho la oportunidad de invitar a toda la comunidad magallánica a que se acerque a la costanera a disfrutar de este espectáculo... ojalá ser del disfrute y del gusto de cada uno de los asistentes."



