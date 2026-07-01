Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

1 de julio de 2026

ENAP LLEGA AL CARNAVAL DE INVIERNO 2026 CON LA NOSTALGIA DE LA DÉCADA DE LOS ‘80

​Su carro alegórico está inspirado en la película de un recordado extraterrestre, mientras que la comparsa dará vida a reconocidos personajes de películas, series y dibujos animados de la época que marcó a toda una generación.

enapcarnaval

​Enap continúa celebrando los 80 años del descubrimiento del petróleo y este 2026 será parte del Carnaval de Invierno con una puesta en escena que buscará rememorar una época que traspasa generaciones: la década de los ’80.

“Estamos muy contentos de sumarnos a la celebración de los 30 años del carnaval, una fiesta de la región y de Punta Arenas que nos permite disfrutar en familia y que los niños/as vivan el invierno con alegría. Somos una empresa que ha estado desde los inicios de este evento y nos sentimos orgullosos de eso, participando de diversas formas en las distintas versiones y buscando siempre ser un aporte a este gran espectáculo”, expresó el jefe de Comunidades de Enap Magallanes, Alfonso Pacheco.

Según explica, este año y dada la conmemoración de los 80 años del descubrimiento del petróleo, la empresa se centró en los 80 como número simbólico de su historia en Magallanes, confeccionando un carro alegórico que representa al recordado extraterrestre de la película E.T. (1982) y una comparsa con más de 80 personas que bailarán caracterizadas por personajes de películas, series y dibujos animados de la época. “Los ’80 siempre evocan nostalgia. Es una época que recurrentemente traemos al presente a través de la música y personajes que marcaron a toda una generación, así que esperamos que la comunidad disfrute de lo que hemos preparado con mucha dedicación”, afirmó Pacheco, quien precisó que desde hace dos meses trabajan en la construcción del carro alegórico y la coreografía que presentará la comparsa.

Respecto de esto último, relevó que el grupo que bailará este año está compuesto en su gran mayoría por personas de la comunidad que permanentemente se suman a la invitación de Enap; y también trabajadoras y trabajadores de la empresa con sus familias.

Entusiasmo por años

Claudia Paillacar participa desde hace 12 años en esta actividad, destacando el compañerismo que se genera. “Empecé con mi hija desde muy chiquitita, luego se sumó mi nieto, mi hermanda, una sobrina y todavía seguimos participando. Es una preparación intensa, pero es maravilloso, porque se ha formado un buen grupo”, expresó.

Opinión similar manifestó Jacqueline Arenas, quien participa con su familia. “Es muy entretenido, se pasa súper bien y es una oportunidad de salir de mi casa, distraerme. Ya llevo 12 años y muy contenta, ahora bailo con mi hija”, contó.

La invitación es a vivir el Carnaval de Invierno 2026 y asistir a la Avenida Costanera del Estrecho, los días 4 y 5 de julio, a partir de las 18:00 horas.

coloniasvillafeliz

CON ALEGRÍA, FE Y SERVICIO SE VIVEN LAS COLONIAS DE INVIERNO "VILLA FELIZ" EN EL LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CORMUPA RENUEVA 83 COMPUTADORES DEL CESFAM DR. MATEO BENCUR

Leer Más

​Este martes comenzó la entrega de los primeros 39 equipos, mientras que los 44 restantes serán distribuidos durante septiembre.

​Este martes comenzó la entrega de los primeros 39 equipos, mientras que los 44 restantes serán distribuidos durante septiembre.

MB 2
nuestrospodcast
ministrograu

SENADO RECHAZA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL EXMINISTRO NICOLÁS GRAU POR AMPLIO MARGEN

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
enapcarnaval

ENAP LLEGA AL CARNAVAL DE INVIERNO 2026 CON LA NOSTALGIA DE LA DÉCADA DE LOS ‘80

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
magallanestrabajo

MAGALLANES MANTIENE LIDERAZGO EN INDICADORES LABORALES Y ENFRENTA EL DESAFÍO DE FORTALECER EL EMPLEO FORMAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
vapeadores

ESPECIALISTAS RESPALDAN IMPUESTO A LOS VAPEADORES PARA REDUCIR SU CONSUMO EN ADOLESCENTES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250