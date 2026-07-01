ENAP LLEGA AL CARNAVAL DE INVIERNO 2026 CON LA NOSTALGIA DE LA DÉCADA DE LOS ‘80

​Enap continúa celebrando los 80 años del descubrimiento del petróleo y este 2026 será parte del Carnaval de Invierno con una puesta en escena que buscará rememorar una época que traspasa generaciones: la década de los ’80.



“Estamos muy contentos de sumarnos a la celebración de los 30 años del carnaval, una fiesta de la región y de Punta Arenas que nos permite disfrutar en familia y que los niños/as vivan el invierno con alegría. Somos una empresa que ha estado desde los inicios de este evento y nos sentimos orgullosos de eso, participando de diversas formas en las distintas versiones y buscando siempre ser un aporte a este gran espectáculo”, expresó el jefe de Comunidades de Enap Magallanes, Alfonso Pacheco.



Según explica, este año y dada la conmemoración de los 80 años del descubrimiento del petróleo, la empresa se centró en los 80 como número simbólico de su historia en Magallanes, confeccionando un carro alegórico que representa al recordado extraterrestre de la película E.T. (1982) y una comparsa con más de 80 personas que bailarán caracterizadas por personajes de películas, series y dibujos animados de la época. “Los ’80 siempre evocan nostalgia. Es una época que recurrentemente traemos al presente a través de la música y personajes que marcaron a toda una generación, así que esperamos que la comunidad disfrute de lo que hemos preparado con mucha dedicación”, afirmó Pacheco, quien precisó que desde hace dos meses trabajan en la construcción del carro alegórico y la coreografía que presentará la comparsa.



Respecto de esto último, relevó que el grupo que bailará este año está compuesto en su gran mayoría por personas de la comunidad que permanentemente se suman a la invitación de Enap; y también trabajadoras y trabajadores de la empresa con sus familias.



Entusiasmo por años



Claudia Paillacar participa desde hace 12 años en esta actividad, destacando el compañerismo que se genera. “Empecé con mi hija desde muy chiquitita, luego se sumó mi nieto, mi hermanda, una sobrina y todavía seguimos participando. Es una preparación intensa, pero es maravilloso, porque se ha formado un buen grupo”, expresó.



Opinión similar manifestó Jacqueline Arenas, quien participa con su familia. “Es muy entretenido, se pasa súper bien y es una oportunidad de salir de mi casa, distraerme. Ya llevo 12 años y muy contenta, ahora bailo con mi hija”, contó.



La invitación es a vivir el Carnaval de Invierno 2026 y asistir a la Avenida Costanera del Estrecho, los días 4 y 5 de julio, a partir de las 18:00 horas.

