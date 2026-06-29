SEMINARIO INTERNACIONAL EN LA UMAG MARCARÁ EL CIERRE DEL PROGRAMA REDES COMUNITARIAS DE CUIDADOS EN MAGALLANES

Los días 30 de junio y 1 de julio, el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes (UMAG) será sede del Seminario Internacional "Redes Comunitarias de Cuidado: Diálogo de Saberes en Magallanes", instancia que marcará el cierre del programa piloto impulsado por el Gobierno Regional de Magallanes, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por la Unidad de Estudios Regionales (UER) de la UMAG.

El programa tuvo como objetivo diseñar un modelo de gestión para fortalecer las redes comunitarias de cuidados, a partir de una experiencia desarrollada en el Barrio 18 de Septiembre, en Punta Arenas, y el Barrio Nueva Patagonia, en Puerto Natales. La iniciativa busca aportar insumos para el desarrollo de políticas públicas vinculadas a la corresponsabilidad social y de género en las labores de cuidado.

El seminario contará con la participación de especialistas de España, Reino Unido, Japón, Uruguay y Brasil, además de representantes nacionales del BID, del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados y de instituciones académicas. Durante las jornadas se compartirán experiencias internacionales y los principales resultados del trabajo desarrollado en Magallanes durante los últimos dos años.

La iniciativa también permitió la conformación de grupos comunitarios en ambos barrios y la realización de actividades como operativos de salud, talleres de bienestar y acciones de apoyo vecinal. El encuentro busca relevar estas experiencias y generar un espacio de intercambio entre el mundo académico, las instituciones públicas y las comunidades que participaron del programa.

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