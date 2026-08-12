EX MINISTRO DE HACIENDA MARIO MARCEL ENCABEZARÁ EN LA UMAG PRESENTACIÓN DE SU LIBRO "LA MONTAÑA RUSA"

La Universidad de Magallanes (UMAG) será el escenario de la presentación del libro "La Montaña Rusa: Crónica de una crisis y cómo se superó (2019-2024)", del economista Mario Marcel Cullell, exministro de Hacienda en el gobierno de Gabriel Boric. Se trata de una obra que revisa uno de los períodos más desafiantes de la historia reciente de Chile, desde la perspectiva de quien lideró la política económica durante gran parte de ese proceso.

La actividad se desarrollará el próximo martes 18 de agosto, a las 18:45 horas, en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, ubicado en Avenida Bulnes 01855, Punta Arenas. La entrada será liberada y abierta a toda la comunidad.

En el libro, Marcel ofrece una crónica sobre los acontecimientos que marcaron al país entre 2019 y 2024, abordando las principales decisiones económicas adoptadas para enfrentar la crisis social, la pandemia, los desafíos fiscales y el proceso de recuperación. La publicación entrega una mirada analítica sobre la gestión pública en un contexto de alta incertidumbre, así como las lecciones que dejó este período para el futuro del país.

La presentación contará con un panel de conversación integrado por el ex Presidente de la República, Gabriel Boric Font; la ex senadora Carolina Goic Boroevic; y el Rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani Maripani, quienes dialogarán junto al autor sobre los principales contenidos de la obra y los desafíos que enfrenta Chile en materia económica, política y social.

La iniciativa forma parte del compromiso de la Universidad de Magallanes por promover espacios de reflexión y debate en torno a temas de interés nacional, acercando a la comunidad regional a destacados protagonistas de la vida pública y fortaleciendo el vínculo entre la academia y la sociedad.

La invitación es abierta a estudiantes, académicos, funcionarios y público en general, quienes podrán asistir gratuitamente a este encuentro que reunirá a relevantes figuras del ámbito político y económico del país.



