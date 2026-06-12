EXMINISTRO CARLOS MLADINIC CUESTIONA PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL: "EL GOBIERNO HA PERDIDO LA OPORTUNIDAD DE APROVECHAR CONSENSOS"

El exministro y economista Carlos Mladinic participó este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó diversos temas relacionados con la economía nacional, el Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno y los desafíos que enfrenta Chile para retomar una senda de crecimiento sostenido.

Durante la conversación, Mladinic sostuvo que el Ejecutivo desaprovechó acuerdos previos alcanzados entre especialistas de distintos sectores políticos para impulsar reformas económicas. "Aquel gobierno ha perdido la oportunidad aquí de aprovechar consensos que se habían construido entre especialistas de todas las tendencias un tiempo atrás", señaló.

El economista explicó que uno de los principales problemas que enfrenta el país es la pérdida de productividad y el bajo crecimiento económico. En ese contexto, afirmó que "no creo que el país crezca mucho más allá del 2% si eso este año", agregando que esa cifra está lejos de las necesidades reales del país.

"Los países no nos quieran creciendo al dos por ningún motivo", indicó, enfatizando que la diferencia entre crecer al 2% o al 3% representa un impacto significativo en la calidad de vida de las personas, el empleo y la capacidad de financiar mejores servicios públicos.

Respecto del proyecto que actualmente se analiza en el Senado, Mladinic manifestó que espera que el Gobierno amplíe los acuerdos políticos para otorgar estabilidad a las reformas. "La invariabilidad que sirve es el acuerdo político entre todos los sectores para mantener una tendencia y un plan económico en conjunto", sostuvo.

Otro de los puntos abordados fue la evolución de la deuda pública chilena. El exministro recordó que durante las décadas de los noventa y comienzos de los 2000 el país logró reducir significativamente su endeudamiento, situación que se ha revertido en los últimos años.

"Nosotros recibimos desde la dictadura el país con una deuda del orden del 43 o 44%, algo muy similar a la deuda que tiene Chile actual", explicó, detallando que posteriormente la deuda descendió hasta cerca del 5% del Producto Interno Bruto.

En esa línea, afirmó que la situación actual no es crítica, pero sí requiere cautela. "No es una situación de quiebra, no es una situación dramática, pero es una situación estrecha que requiere ser prudente y que requiere actuar con prudencia", advirtió.

Mladinic también abordó el escenario político nacional y la fragmentación existente en el Congreso, señalando que la dispersión de fuerzas políticas dificulta la construcción de acuerdos de largo plazo. Asimismo, cuestionó el uso de acusaciones constitucionales por diferencias en estimaciones económicas.

"Las estimaciones se hacen con la mejor información que uno tiene en el momento", indicó, argumentando que las proyecciones económicas siempre están sujetas a factores externos e imprevistos.

En materia de inversión extranjera, señaló que Chile continúa siendo visto como un país relativamente estable, aunque recalcó que aún existen desafíos para aumentar los niveles de inversión necesarios para acelerar el crecimiento.

"Todo lo que signifique acelerar o facilitar las inversiones (...) puede ser un mecanismo que aporte mucho", sostuvo.

Finalmente, el economista insistió en la necesidad de fortalecer la responsabilidad fiscal y generar condiciones que permitan recuperar el crecimiento económico, señalando que los desafíos actuales requieren acuerdos amplios y una visión de largo plazo para el desarrollo del país.





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