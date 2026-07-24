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24 de julio de 2026

OBRAS DEL PARQUE MARÍA BEHETY IMPIDEN REALIZAR LA FIESTA CRIOLLA 2026

​La Municipalidad de Punta Arenas confirmó que la tradicional celebración de Fiestas Patrias no se realizará este año debido a los trabajos de mejoramiento que se ejecutan en el único recinto que reúne las condiciones para desarrollar esta actividad.

PM 1
En abril de este año, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) inició la segunda etapa del proyecto de mejoramiento del Parque María Behety, cuyas obras se extenderán hasta abril de 2027. Durante este período, la empresa contratista ejecuta movimientos de tierra y diversas intervenciones en el sector donde históricamente se desarrollaba la Fiesta Criolla, por lo que el municipio informó que este año no será posible realizar el tradicional evento.

Al respecto, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el avance que presentan las obras, aunque lamentó que ello impida llevar a cabo la celebración dieciochera. "Estamos, por un lado, muy contentos por estos avances de un proyecto que estamos esperando hace bastante tiempo, pero también impide que este año tengamos una Fiesta Criolla para el 18 de septiembre", señaló.

La autoridad explicó que el Parque María Behety era el espacio ideal para esta actividad por sus condiciones de seguridad y capacidad. "Todos los años se hacía en este lugar, un espacio con resguardado, un lugar que estaba destinado para la familia y que reunía las condiciones ideales para desarrollar estas actividades. Como lamentablemente no lo podemos ocupar porque la empresa está trabajando con todo lo que eso significa, es que este año, lamentablemente, no vamos a poder tener esta Fiesta Criolla", agregó Radonich.

En ese contexto, el jefe comunal precisó que el municipio no dispone de otro recinto que entregue las garantías de seguridad y el espacio necesario para recibir a las miles de personas que tradicionalmente asisten a esta celebración. "Es lamentable, pero queremos advertirlo. No hay ninguna posibilidad de poder cambiar esto, porque también el progreso tiene sus costos y este año la Municipalidad no va a tener Fiesta Criolla para el 18 de septiembre", afirmó el alcalde.

Por su parte, el director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Nicolás Pérez-Montt, explicó que la segunda etapa del mejoramiento del Parque María Behety contempla una intervención de gran envergadura. "Corresponde a la intervención del cerco perimetral como obra principal. Son más de 2.100 metros de cerco perimetral que van a entrar en el parque, quedando totalmente cercados. Ahora va a contar con 12 nuevos accesos. También se va a intervenir más de 4.000 metros cuadrados de accesibilidad universal que tienen que ver con las aceras, más de 5.000 metros de áreas verdes y también una gran explanada para lo que corresponde a estacionamiento vehicular de más de 5.000 metros".

A ello se suma la instalación de luminarias peatonales en los perímetros de avenida 21 de Mayo, Pedro Aguirre Cerda y Manuel Rodríguez, el mejoramiento de dos multicanchas existentes y la incorporación de 19 escaños inclusivos. La iniciativa considera una inversión de $2.299.777.642.

Finalmente, Pérez-Montt recordó que, mientras las obras permanezcan en ejecución, el parque no podrá albergar actividades de ningún tipo. "Mientras las obras se estén ejecutando no se puede hacer ningún tipo de actividad en el parque, ya que está entregado al contratista", concluyó el director.
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