CAMPEONATO DE FUTSAL REUNIÓ A JÓVENES Y FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL

El encuentro de futsal mixto se desarrolló en dependencias del Gimnasio del Polideportivo 18 de septiembre, espacio que albergó esta competencia que reunió a jóvenes que cumplen sanción en modalidad LAE IP (Libertad Asistida Especial con Internación Parcial), a funcionarios del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes y familiares de los jóvenes.

La actividad tuvo como objetivo generar un espacio de convivencia, participación e integración, para fortalecer los procesos de reinserción social a través del deporte, el trabajo colaborativo y el encuentro comunitario. Esta jornada deportiva estuvo dirigida a jóvenes en proceso de reinserción social, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y fortalecer habilidades socioemocionales.



Patricia Rivera, jefa técnica del Centro LAE IP del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, valoró especialmente la participación de los jóvenes, de funcionarios del Centro de Cumplimiento Juvenil. "Cada detalle fue preparado con esmero, reflejando el trabajo colaborativo y el compromiso permanente del equipo con los procesos de reinserción social de los jóvenes. Sabemos que nuestra labor representa un gran desafío; sin embargo, estamos convencidos de que generar espacios de participación, reconocimiento e integración con la comunidad fortalece las habilidades personales y sociales de los jóvenes, reafirmando que la reinserción social se construye ofreciendo oportunidades reales para su desarrollo, inclusión y proyecto de vida. Queremos agradecer especialmente a cada integrante de este gran equipo, cuyo compromiso y vocación hicieron posible el éxito de esta actividad, demostrando que el trabajo conjunto es fundamental para seguir construyendo oportunidades para nuestros jóvenes", sentenció la profesional.

Durante la actividad se reconoció a los jóvenes mediante la entrega de un diploma, que destaca su compromiso y participación. Asimismo, se agradeció al Ministerio del Deporte por el apoyo brindado y por facilitar el espacio para el desarrollo de esta significativa instancia.

En el puntapié inicial del partido de futsal, estuvo presente el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel, quien valoró la actividad. "Este tipo de acciones permiten que estos jóvenes tengan una jornada diferente, puedan hacer deporte y generen lazos con los tutores y funcionarios del servicio. Lo más importante es que practiquen deporte como el futsal que es una potente herramienta para la reinserción al fomentar hábitos de vida saludable, el trabajo colaborativo, la disciplina y el manejo de emociones, permitiendo a los jóvenes desarrollar habilidades sociales clave para su futuro".

De esta manera, el Servicio de Reinserción Social Juvenil reafirma su compromiso institucional con el desarrollo de oportunidades que contribuyan a la integración social de jóvenes en conflicto con la justicia.



