JÓVENES DEL LICEO INDUSTRIAL CONOCEN LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

Con el objetivo de fortalecer el conocimiento de los estudiantes respecto a la normativa que regula la responsabilidad de adolescentes frente a la comisión de delitos, se llevó a cabo una charla sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) enfocada al Liceo Industrial "Armando Quezada Acharán", de Punta Arenas, establecimiento que ha registrado episodios de violencia escolar en las últimas semanas.

La actividad fue organizada por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP Magallanes) y contó además con el apoyo de la oficina de integración "Carabineros - Comunidad de Magallanes", del Plan Comunal de Seguridad Pública de la comuna de Punta Arenas 2026 y del Servicio de Reinserción Social Juvenil, como ente especializado.

El trabajo de intervención que se está llevando a cabo está orientado a entregar herramientas preventivas a los adolescentes de enseñanza media entre los 14 y 18 años, como una forma de educar respecto a la comisión de delitos y promover la resolución de conflictos de manera pacífica mediante el fortalecimiento del autocuidado de los jóvenes y del cumplimiento de la ley.

Así lo explicó el director del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas, Jorge Paredes, quien agradeció la participación y compromiso de los organismos públicos que participaron en estas charlas. "Lo que esperamos con estas actividades es que los chicos tomen consciencia respecto a lo que puede ocurrir si se toman malas decisiones. Este trabajo lo venimos haciendo recurrentemente, para que nuestros estudiantes comprendan el valor de dialogar y resolver los conflictos. Estamos centrados en apoyarlos en estrategias socioemocionales de cómo compartir y convivir, y enseñarles a solucionar los problemas sin violencia. Queremos reforzar la identidad de los chicos con su liceo, que es uno de los mejor implementados del país".

Por su parte, Andrés Araneda, jefe de Gabinete del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, señaló que "este taller nace de una preocupación de las mismas comunidades educativas, por lo que se solicitó a los servicios especializados a entregar sus conocimientos a jóvenes de primero y segundo medio a través de charlas en las cuales nos preocupamos de generar las condiciones de seguridad y acogimiento para que pudieran hacer sus con total libertad. A partir de ahora, y gracias a un acuerdo con el Servicio de Reinserción Social Juvenil y Carabineros de Chile se continuará aplicando la misma metodología en otros establecimientos que ya han solicitado estos talleres".

La jornada, que se extendió por 2 días, estuvo liderada por el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel y apoyada por 3 efectivos de Carabineros quienes se refirieron a los protocolos policiales para adolescentes frente a controles de detención. Mientras que lo relacionado a derechos y penas por delitos fue explicado por el abogado y encargado de la Unidad de Coordinación Judicial del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Octavio Villarroel.

Esto fue ratificado por el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel quien destacó el trabajo preventivo que se está llevado a cabo en este establecimiento educacional. "Muchos jóvenes cometen errores graves simplemente por desconocer la ley. Capacitarlos no es solo enseñarles normas; es darles las herramientas para tomar decisiones responsables y proteger su futuro. La información es la mejor forma de prevención. Conocer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente nos involucra a todos, por eso capacitar a los adolescentes en sus derechos y deberes penales es una necesidad urgente, y lo estanos haciendo con ejemplos claros para que comprendan que sus actos tienen consecuencias, pero también haciendo especial énfasis que la sociedad y nuestro Servicio apuesta por la reinserción".

En total fueron cerca de 200 estudiantes los capacitados efectivamente en el Liceo Industrial, quienes pudieron además aclarar dudas y hacer consultas directamente al abogado Octavio Villarroel. A este grupo, se suman 60 estudiantes del Liceo Juan Bautista Contardi y un número similar en el Instituto Don Bosco.

El ciclo de charlas sobre RPA considera la participación de distintos organismos públicos especializados, cuya expertise permite abordar la temática desde una perspectiva preventiva, educativa y de apoyo comunitario, trabajo que continuará desarrollándose en otros establecimientos de la región como parte de las estrategias impulsadas para fortalecer la convivencia escolar y prevenir situaciones de violencia.