CONEXIÓN PDI ABORDÓ EL TRABAJO DE LA BRIGADA DE HOMICIDIOS Y EL LLAMADO A POSTULAR COMO AGENTE POLICIAL

En una nueva edición de Conexión PDI, emitida por Polar Comunicaciones, la periodista María Alejandra Cárdenas conversó con el comisario Alexis Castro Gallardo, integrante de la Brigada de Homicidios Punta Arenas, sobre la labor investigativa de esta unidad especializada, su trayectoria institucional y el proceso extraordinario de postulación para agentes policiales.

Al inicio del programa, se revisaron recientes diligencias desarrolladas por distintas brigadas de la PDI en Magallanes, entre ellas la detención en Puerto Aysén de un hombre adulto que mantenía una orden vigente por delitos sexuales investigados en Punta Arenas; fiscalizaciones migratorias en Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams; y la detención de un imputado prófugo por homicidio frustrado y robo en lugar no habitado.

Durante la entrevista, el comisario Castro relató su historia personal y profesional, marcada por sus raíces en Porvenir, donde nació, estudió y comenzó a proyectar su vocación policial. Con 20 años de servicio en la Policía de Investigaciones, recordó que su ingreso a la institución estuvo influido por su hermano mayor, también exfuncionario de la PDI, y por su interés permanente en el servicio público y la ayuda a la comunidad.

Respecto al trabajo de la Brigada de Homicidios, explicó que la unidad no solo investiga homicidios, sino también parricidios, infanticidios, lesiones graves y cuasidelitos vinculados a hechos con resultado de muerte o lesiones, incluyendo investigaciones asociadas a presuntas negligencias médicas o situaciones que involucren a empleados públicos. También destacó el apoyo de médicos legistas y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, LACRIM, en el análisis de evidencia y sitios del suceso.

Uno de los temas relevantes del segundo bloque fue la denuncia por presunta desgracia. El comisario recalcó que no es necesario esperar 24 ni 48 horas para realizar una denuncia, ya que los primeros minutos pueden ser fundamentales para orientar la búsqueda. Entre los antecedentes más importantes mencionó características físicas, vestimenta, enfermedades, amistades, lugares frecuentados y cualquier dato que permita avanzar en la investigación.

El programa también abordó el proceso extraordinario de postulación para agentes policiales, abierto hasta el viernes 7 de agosto. Castro explicó que se trata de una carrera gratuita de dos años, con un primer año de internado y un segundo año de práctica profesional, que permite acceder a especialidades como control migratorio, atención de usuarios, toma de denuncias, guía canino y equipos de reacción táctica.

Finalmente, el comisario realizó un llamado a jóvenes magallánicos con vocación de servicio a postular a la PDI, destacando que se trata de una carrera exigente, pero profundamente significativa para quienes desean servir al país y aportar desde la investigación policial.













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