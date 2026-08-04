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4 de agosto de 2026

KIOSKO ROCA SE CORONA NUEVAMENTE COMO “LO MEJOR DEL SUR” EN LOS PREMIOS UBER EATS 2026

El restaurante de Punta Arenas fue reconocido como el mejor restaurante de delivery entre las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

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​En el marco de la celebración de los cinco años de los Premios Uber Eats en Chile, Kiosko Roca volvió a ganar “Lo Mejor del Sur” por segundo año consecutivo, consolidándose como uno de los restaurantes favoritos de los usuarios de la aplicación en esta zona del país.

 
El restaurante de Punta Arenas recibió el tradicional “Pedido de Oro” tras obtener el 11,9% de las preferencias e imponerse entre 14 comercios nominados en una categoría que reunió a los mejores del delivery entre de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

 
Durante la ceremonia, en la que participaron más de 290 nominados, se entregaron 35 galardones a los ganadores de las distintas categorías, entre los más votados por el público y los elegidos por su desempeño, crecimiento y excelencia operacional.

 
Con una historia que comenzó en 1932 en Punta Arenas, Kiosko Roca se ha convertido en un referente de la gastronomía regional. Sus preparaciones, entre las que destacan el choripán y la leche con plátano, forman parte de la identidad culinaria local y han atraído tanto a residentes como a quienes visitan la Región de Magallanes.

 
“Celebrar cinco años de los Premios Uber Eats es un hito muy importante para nosotros, porque nos permite poner en valor el trabajo que realizan diariamente miles de restaurantes y comercios en todo Chile. Cada ganador, como es el caso de Kiosco Roca, representa una historia de crecimiento, innovación y compromiso por entregar una gran experiencia a los usuarios de la aplicación”, comentó Marco Nannipieri, Gerente General de Food Delivery de Uber Eats para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe.

 
Por su parte, Andrea Valin, Gerente General de Retail para Uber en la Región Andina, Centroamérica y el Caribe señaló que: “los ganadores de esta edición reflejan cómo ha crecido y se ha diversificado la oferta disponible en Uber Eats. Hoy los usuarios pueden encontrar en la aplicación alternativas para distintos momentos y necesidades, desde restaurantes y supermercados hasta productos para mascotas, belleza, regalos y celebraciones”.

 

Además de Kiosko Roca, la ceremonia distinguió a La Birra Bar como “Restaurante del Año” y a OXXO como “Tienda del Año”. En las otras categorías regionales, Bombo Burguer fue votado como “Lo Mejor de la Zona Norte”, mientras que La Casa de la Abuela fue votada como “Lo Mejor de la Zona Central”. También, un momento especial se vivió al entregarle el premio “Emprendedora del Año” a Dina Rozvadovskaya, dueña de Botillería Moscú quien llegó de Rusia hace 16 años y ya cuenta con cinco locales en un rubro donde hay muy pocas mujeres dueñas de negocios.

 
Para conocer la lista completa de ganadores de los Premios Uber Eats 2026, visita www.premiosubereats.cl

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