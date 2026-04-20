MAGELLAN DISCOVERER TRIUNFA EN PREMIOS INICIATIVAS SUSTENTABLES 2025

Magellan Discoverer, el primer buque polar de expedición y crucero híbrido-eléctrico con Azipods de América, construido íntegramente en Valdivia, logró que ASENAV (Astilleros y Servicios Navales) fuese escogida como Gran Empresa Transformadora en la categoría Naturaleza y Biodiversidad de los Premios Iniciativas Sustentables 2025, instancia organizada por La Tercera y su área de sostenibilidad.

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La embarcación fue construida a solicitud de Antarctica21 y resalta por su innovadora tecnología, que permite evitar emisiones de CO2 y disminuir el ruido irradiado al mar, produciendo un menor impacto en la fauna de uno de los ecosistemas más delicados del mundo.





El premio lo recibió Christine Kossmann Perl, directora ejecutiva de ASENAV; Germán Schacht, Business Development Manager; y Máximo Yáñez, jefe de departamento de Comercio Exterior.





Responsabilidad ambiental para el turismo polar





Christine Kossmann Perl, hija del fundador del astillero Eberhard Kossmann, manifestó estar "sumamente orgullosos de que el Magellan Discoverer sea una vez más reconocido como proyecto de excelencia por su contribución a la responsabilidad ambiental en el turismo polar", añadiendo que el crucero ejemplifica "un salto en ingeniería sostenible, posicionando a ASENAV como un astillero chileno de referencia en la industria marítima de la Costa Pacífico Sur".

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A su vez, Verónica Peragallo, CEO de Antarctica21, subrayó que la construcción del Magellan Discoverer "atiende la necesidad de fortalecer nuestra capacidad, incorporar nuevas tecnologías y seguir innovando en sostenibilidad, sin perder la esencia de un turismo premium, de alta calidad y también bajo impacto en el Continente Blanco".

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Además, la ejecutiva agregó estar "orgullosa de esta alianza estratégica generada con ASENAV, que nos ha permitido crecer y soñar con el desarrollo de una industria robusta y sólida".





Construcción naval sostenible





Por su parte, Germán Schacht sostuvo que "este reconocimiento refuerza la importancia de iniciativas como el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, clave para consolidar capacidades industriales, desarrollar talento y proyectar a Chile como un actor relevante en la construcción naval sostenible a nivel global".

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Cabe destacar que el Magellan Discoverer ya había sido reconocido el año pasado al obtener el Premio de Sostenibilidad y Medio Ambiente 2025 de AHK Chile. La embarcación entrará en operación durante la temporada 2026–2027, posicionando a Chile como un actor emergente en el turismo antártico sustentable.