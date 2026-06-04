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4 de junio de 2026

COLEGIO DE PROFESORES POR APROBACIÓN “ESCUELAS PROTEGIDAS” REITERÓ QUE INICIATIVA DEL GOBIERNO “TIENE UN FIN MÁS BIEN COMUNICACIONAL, EFECTISTA Y NO APUNTA A LAS CAUSAS”.

El Colegio de Profesoras y Profesores tras la aprobación del proyecto denominado “Escuelas Protegidas” reiteró que la iniciativa del Gobierno “tiene un fin más bien comunicacional y efectista”.

colegioprofesores

El Presidente del Gremio Docente, Mario Aguilar Arévalo, cuestionó “que vaya a tener una real efectividad para resolver el problema de la violencia, porque aborda los efectos, pero no las causas. Se remite a controlar el acceso, a poner pórticos, revisión de mochilas, más sanciones. Todo eso tiene que ver con los efectos”.

Mario Aguilar recordó “eso es lo que nosotros hemos levantado. Eso es lo que dijimos en el Parlamento. Lo que hemos dicho públicamente, se lo dijimos a la propia Ministra y al Subsecretario, que el problema de la violencia tiene un origen que es mucho más profundo que el enfoque que le está dando el Gobierno”.

“Por lo tanto, no creemos que vaya a resolver el problema de fondo. No creemos que vaya a resolver lo estructural que está detrás. Si se quiere abordar en serio, de verdad, este problema que es probablemente el más grave que está ocurriendo hoy en la educación chilena, esta futura ley queda absolutamente insuficiente. Lo dijimos antes, lo decimos ahora y lo vamos a seguir diciendo” sostuvo Aguilar.

El líder gremial Docente agregó “para abordar efectivamente el origen de los problemas que causan la violencia en las escuelas, hay que atender la salud mental, que es grave y serio entre los jóvenes y en general entre los miembros de la comunidad de las comunidades escolares”.

Asimismo, el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, señaló “hay que abordar el tema del currículum por uno que haga mucho más sentido a los jóvenes y a las nuevas generaciones y también abordar la problemática social que está detrás de una violencia que viene de fuera de la escuela e ingresa a ella”.

Por último, Mario Aguilar Arévalo, enfatizó “si se quiere abordar seriamente el problema de la violencia en las escuelas, tienen que configurarse políticas que apunten a las causas, que vayan a la profundidad del problema y no se queden simplemente en mensajes comunicacionales o en medidas efectistas”.

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EN MATERIA DE EDUCACIÓN: PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES, CALIFICA DE POBRE Y “AL DEBE” CUENTA PÚBLICA PRESIDENCIAL

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