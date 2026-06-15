PROFESORES DE MAGALLANES CUESTIONAN VISIÓN DEL ALCALDE SOBRE ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL

​DECLARACIÓN PÚBLICA COLEGIO DE PROFESORAS Y PROFESORES MAGALLANES A.G.

Ante las recientes declaraciones del Alcalde de Punta Arenas respecto de su gestión en Educación,

como Colegio de Profesoras y Profesores Magallanes A.G. consideramos necesario recordar que los

avances y soluciones alcanzadas durante los años de Administración Municipal no fueron fruto

únicamente de decisiones administrativas, sino también del permanente trabajo, las denuncias, las

gestiones y las movilizaciones impulsadas por las y los Docentes para exigir el respeto de sus

derechos laborales.

La historia reciente de la Educación Municipal en Punta Arenas estuvo marcada por diversas

paralizaciones que fueron ampliamente conocidas por las Comunidades Educativas.

Por ello no compartimos una visión que presente ese período como exento de conflictos o deudas

con las y los trabajadores de la Educación. Los hechos vividos por nuestras/os Colegas forman parte

de una realidad que no puede ser desconocida.

Asimismo, aún existen situaciones pendientes que afectan a Docentes, como es el caso de

Profesionales acogidos al Bono de Incentivo al Retiro del año 2022, quienes continúan esperando

respuestas frente a problemas administrativos ocurridos durante ese proceso. Más allá de las

responsabilidades individuales que puedan determinarse, la responsabilidad institucional de la

Administración de la época es un hecho que no puede ser omitido.

Como Organización Gremial; seguiremos defendiendo la memoria de nuestras/os Colegas y

exigiendo que todas las situaciones pendientes sean esclarecidas y resueltas con la seriedad que

corresponden.

DIRECTORIO REGIONAL MAGALLANES, COLEGIO PROFESORAS Y PROFESORES A.G.

