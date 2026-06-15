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15 de junio de 2026

PROFESORES DE MAGALLANES CUESTIONAN VISIÓN DEL ALCALDE SOBRE ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL

Organización gremial afirma que los avances alcanzados durante la administración municipal fueron resultado del trabajo y las movilizaciones impulsadas por las y los docentes.

colegiodeprofesoresmagallanes

​DECLARACIÓN PÚBLICA COLEGIO DE PROFESORAS Y PROFESORES MAGALLANES A.G.
Ante las recientes declaraciones del Alcalde de Punta Arenas respecto de su gestión en Educación,
como Colegio de Profesoras y Profesores Magallanes A.G. consideramos necesario recordar que los
avances y soluciones alcanzadas durante los años de Administración Municipal no fueron fruto
únicamente de decisiones administrativas, sino también del permanente trabajo, las denuncias, las
gestiones y las movilizaciones impulsadas por las y los Docentes para exigir el respeto de sus
derechos laborales.
La historia reciente de la Educación Municipal en Punta Arenas estuvo marcada por diversas
paralizaciones que fueron ampliamente conocidas por las Comunidades Educativas.
Por ello no compartimos una visión que presente ese período como exento de conflictos o deudas
con las y los trabajadores de la Educación. Los hechos vividos por nuestras/os Colegas forman parte
de una realidad que no puede ser desconocida.
Asimismo, aún existen situaciones pendientes que afectan a Docentes, como es el caso de
Profesionales acogidos al Bono de Incentivo al Retiro del año 2022, quienes continúan esperando
respuestas frente a problemas administrativos ocurridos durante ese proceso. Más allá de las
responsabilidades individuales que puedan determinarse, la responsabilidad institucional de la
Administración de la época es un hecho que no puede ser omitido.
Como Organización Gremial; seguiremos defendiendo la memoria de nuestras/os Colegas y
exigiendo que todas las situaciones pendientes sean esclarecidas y resueltas con la seriedad que
corresponden.
DIRECTORIO REGIONAL MAGALLANES, COLEGIO PROFESORAS Y PROFESORES A.G.

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COLEGIO DE PROFESORES DESTACA QUE EDUCACIÓN ESTÉ ENTRE LAS TRES PRIORIDADES DE LA POBLACIÓN. AGREGA: ALTO RECHAZO A QUIROZ DEMUESTRA DESAPROBACIÓN A LOS RECORTES

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