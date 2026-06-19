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19 de junio de 2026

COMUNALES DE MAGALLANES EN CONVERSATORIO «INCENTIVO AL RETIRO DOCENTE: LA ACTIVIDAD ONLINE ESTUVO A CARGO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL DIRECTORIO NACIONAL

Comunicado de prensa.

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Con la presencia de los Comunales Punta Arenas, Puerto Natales, Puerto Porvenir, Cabo de Hornos y Comunidades Rurales de la zona, se desarrolló el Conversatorio Online sobre «Incentivo al Retiro Docente» organizado por el Departamento Jurídico del Nacional dirigido por el Segundo Vicepresidente, Guido Reyes y el Regional Magallanes.


En la instancia las y los asistentes pudieron aclarar sus dudas respecto a la ley 20.976 que regula la entrega del Bono de Incentivo al Retiro Voluntario para los profesionales de la educación del sector municipal y de los Servicios Locales de Educación Pública.

Fuente: colegiodeprofesores.cl 

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