KAST RECIBE A PRESIDENTE DE COREA DEL SUR EN LA MONEDA, FIRMAN ACUERDOS DE SEGURIDAD Y LO INVITA A LA ANTÁRTICA

A las 11:00 horas de este jueves, el Presidente José Antonio Kast, acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola, y el canciller Francisco Pérez Mackenna, recibió en visita oficial a su par de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en el Palacio de La Moneda.

El mandatario surcoreano llegó ayer a Chile junto a su esposa, Kim Hea Kyung, con el objetivo de abordar la cooperación en asuntos estratégicos, la seguridad y el comercio entre ambos países.

La visita contempló una reunión privada entre ambos mandatarios, un encuentro ampliado con sus respectivas delegaciones, la firma de cinco memorándums de entendimiento, una declaración conjunta ante la prensa y luego se realizará un almuerzo oficial.

Durante la jornada también se realizó el tradicional intercambio de regalos entre los presidentes y las primeras damas. María Pía Adriasola recibió productos de skincare coreano, mientras que la delegación chilena obsequió vino y artesanía local.

Asimismo, los mandatarios se asomaron al balcón del segundo piso del Palacio de La Moneda, donde posaron para las cámaras realizando el tradicional gesto del corazón coreano.

Como sea, una vez finalizadas las reuniones, los representantes de cada país firmaron un memorándum entre ENAMI y la Corporación de Rehabilitación y Recursos Minerales de Corea (KOMIR), un memorándum entre la Policía de Investigaciones de Chile y la Policía Nacional de Corea, un memorándum entre DIRECTEMAR y la Guardia Costera de Corea.

También suscribieron un memorándum entre el Instituto Antártico Chileno (INACH) y el Instituto Coreano de Investigación Polar (KOPRI) y un memorándum entre InvestChile y la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio de Corea (KOTRA).

Posterior a la firma de acuerdos, se procedió declaración conjunta. En concreto, el Presidente Kast valoró la relación entre ambos países, destacó la cultura del país asiático e invitó a su par a visitar la Antártica.

“Nuestros países están geográficamente distantes y separados por el océano más grande del mundo, el Océano Pacífico, pero existe un proverbio coreano que dice que un vecino cercano vale más que un pariente lejano. Chile y Corea están en extremos opuestos del mapa, pero han aprendido que la cercanía entre los pueblos no se mide en kilómetros, sino que en confianza”, comenzó señalando el Mandatario.

“Nuestro vínculo diplomático data desde 1962. Chile fue la primera nación de nuestro continente en reconocer a la República de Corea como un Estado soberano. Ese vínculo se forjó sobre la base de principios permanentes como la hermandad, la reciprocidad y la cooperación entre nuestros países teniendo como momento cumbre la firma del Tratado del Libre Comercio que entró en vigencia en el año 2004 y que se convirtió en un hito histórico para ambas naciones”, continuó.

Además de destacar el intercambio comercial, Kast observó con buenos ojos la cultura coreana. De hecho, hizo hincapié en los conciertos que dará BTS en el Estadio Nacional en octubre, luego de la polémica que hubo por el rechazo del uso de dicho espacio, que finalmente se resolvió.

“Una nueva generación de chilenos se ha dejado encantar con vibrantes expresiones de la cultura coreana como es el K-pop, con exponentes como BTS, a quienes recibiremos en octubre en nuestro país, en nuestro Estadio Nacional, el coliseo deportivo más importante de nuestra nación”, dijo.

Hecho ese gesto, el Presidente dio a conocer la invitación que extendió a su par de Corea para visitar la Antártica: “Los lazos que unen a nuestras naciones se proyectan también al sur del mundo. Este año celebramos el décimo aniversario del Centro de Cooperación Antártica Chile-Corea, y queremos dar un paso más en esa alianza. En ese marco, he extendido una invitación al Presidente a realizar una visita conjunta a la Antártica”.

​Asimismo, Kast señaló: “Las relaciones bilaterales entre ambas naciones atraviesan por un momento ejemplar, pero estos nuevos desafíos asociados a nuevos términos de intercambio comercial, social y cultural, nos exigen volver a mirar nuestros acuerdos para fortalecerlos de manera que puedan resultar aún más beneficiosos para ambos países. Por lo mismo, hemos acordado promover el relanzamiento de la Comisión Económica del Tratado de Libre Comercio, cuyo último encuentro tuvo lugar en el año 2015, con la finalidad de trabajar conjuntamente y explorar una hoja de ruta para modernizar y potenciar nuestra relación”.

Fuente: latercera.com



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