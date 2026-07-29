MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS CIERRA EXITOSAMENTE TALLERES DE INVIERNO DIRIGIDOS A MUJERES

Con una ceremonia realizada en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, la Municipalidad de Punta Arenas dio cierre a la primera edición de los Talleres de Invierno de la Oficina Municipal de la Mujer, iniciativa que benefició a 95 vecinas a través de cuatro cursos enfocados en el bienestar integral, el autocuidado y la vinculación comunitaria. La propuesta, desarrollada durante julio, complementó la oferta permanente de actividades impulsadas por la administración comunal y marcó un nuevo hito en el trabajo de participación femenina.

Los talleres abordaron temáticas como Conociendo y Cuidado de mi Piso Pélvico, Círculo de Mujeres, Prácticas de Autocuidado y Qigong: Meditación en Movimiento; con una duración de entre cuatro y ocho sesiones cada uno. Esta oferta se sumó a los 15 talleres ejecutados durante el primer semestre, que reunieron a 265 mujeres, mientras que para la segunda mitad del año ya se prepara una nueva programación con el objetivo de superar las 500 beneficiarias durante 2026.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta fue la primera experiencia de talleres de invierno especialmente dirigidos a mujeres, con una excelente respuesta de la comunidad. "Fueron cuatro cursos enfocados en el conocimiento y cuidado del piso pélvico, los ciclos de las mujeres, prácticas de autocuidado y meditación en movimiento, en los que participaron 95 vecinas durante tres semanas. Esta iniciativa se suma a los talleres del primer semestre y demuestra que existe una creciente necesidad de ampliar este tipo de espacios", señaló.

El jefe comunal agregó que actualmente más de 5.000 personas participan en talleres municipales durante el año, considerando niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. "Hemos ido ampliando la cobertura e incorporando temáticas que hace algunos años ni siquiera se abordaban, como el piso pélvico o la meditación. Lo más importante es que, además de aprender, estos talleres permiten generar redes de amistad y apoyo entre las participantes, fortaleciendo el bienestar y la vida en comunidad", afirmó.

Una de las participantes del taller de Qigong, Esmeralda Ulloa, valoró la experiencia y el impacto que tuvo en quienes asistieron. "Fue un taller muy bueno, nos sirvió muchísimo. La profesora fue excelente y aprendimos una disciplina distinta que nos ayudó a relajarnos y a conectar con nuestro bienestar interior. Ojalá este tipo de iniciativas continúen porque benefician mucho a las mujeres", expresó.

La monitora del taller Qigong: Meditación en Movimiento, Daniela Yutronic, destacó la participación y el ambiente que se generó durante las sesiones. "Fue una experiencia muy bonita. Las participantes aprendieron técnicas de relajación, respiración y movimiento, pero además se formó un grupo muy unido, con mucho compañerismo y apoyo mutuo. Contar con un espacio cómodo y acogedor también hizo que la experiencia fuera muy positiva para todas", indicó.