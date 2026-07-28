MUNICIPIO AFINA ÚLTIMOS DETALLES PARA EL XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA

Con el escenario completamente instalado, las primeras pruebas técnicas en marcha y la llegada de artistas y participantes provenientes de distintas ciudades de Chile y el extranjero, la Municipalidad de Punta Arenas se encuentra en la etapa final de los preparativos para la XLV versión del Festival Folclórico en la Patagonia, que se desarrollará los días jueves 30 y viernes 31 de julio, y el sábado 1 de agosto, desde las 20:00 horas, en el Gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes.

La tradicional competencia reunirá este año a 12 canciones finalistas: cuatro regionales, cuatro nacionales y cuatro internacionales, consolidando el carácter del certamen como un festival de la canción folclórica. Entre las novedades de esta edición destaca la incorporación, por primera vez, de una obra proveniente de México, junto a composiciones de Argentina, mientras que las cuatro canciones regionales seleccionadas corresponden a autores e intérpretes de Punta Arenas.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que el municipio ya tiene todo preparado para recibir una nueva edición del principal certamen folclórico del extremo sur. "Está todo listo para vivir una nueva versión del festival. Quedan cerca de 200 entradas disponibles para la jornada del jueves, mientras que las funciones del viernes y sábado prácticamente están agotadas. Debido a los requerimientos técnicos de los artistas, el escenario es de mayor tamaño, lo que redujo el aforo a 1.030 personas por jornada, privilegiando la seguridad del evento", indicó.

En cuanto a la parrilla festivalera, la jornada inaugural del jueves 30 de julio contará con las presentaciones de Silvanita y Los del Quincho, el conjunto regional 7 de Julio y Reina Isabel. El viernes 31 de julio será el turno de Taller Alturas, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi. En tanto, el sábado 1 de agosto la jornada comenzará con la obertura del Ballet Folclórico Municipal, para continuar con Héctor Pávez, posteriormente Colivoro, Agüero Manquemilla y Los de la Isla, cerrando el XLV Festival Folclórico en la Patagonia Álvaro Henríquez y Pettinellis.

La autoridad comunal además destacó el creciente alcance que tendrá la transmisión del festival. "Nuestro objetivo es que este evento, que es cien por ciento folclórico y patrimonio de Punta Arenas, llegue cada vez a más personas. Contaremos con una señal televisiva gratuita y limpia para todos los medios, a la que este año se suma una red argentina con 450 canales, permitiendo que el festival pueda verse en todo Chile, Argentina y también en el resto del mundo a través de plataformas digitales. Queremos que quienes suban al escenario sepan que su música trasciende nuestras fronteras", agregó.

Respecto de la competencia, Radonich recordó que "este es un festival de la canción y no de la voz. Las 12 obras finalistas representan a nuestra región, distintas zonas de Chile, Argentina y, por primera vez, México. Además, todas las canciones ya están disponibles en Spotify bajo el nombre Festival de la Patagonia 2026, lo que permitirá al público conocerlas antes del certamen".

Por su parte, el encargado de Eventos de la Municipalidad de Punta Arenas, Javier Biskupovic, explicó que durante esta jornada comenzaron las pruebas de sonido y el arribo de los primeros competidores provenientes de fuera de la región. Asimismo, recordó que la apertura de puertas será a las 19:00 horas y que cada jornada se extenderá aproximadamente hasta la 1:00 de la madrugada.

En cuanto a la venta de entradas, informó que el sábado ya se encuentra completamente agotado, mientras que para el viernes restan cerca de 30 boletos y para el jueves alrededor de 200. "Invitamos a la comunidad a asistir especialmente a la jornada inaugural, donde se presentarán Silvanita y Los del Quincho, el conjunto regional Agrupación 7 de Julio y Reina Isabel, además de la competencia folclórica", señaló.

Las entradas permanecen disponibles solo de manera online hasta agotar stock. Quienes deseen asistir pueden comprarlas a través de www.ticketpro.cl.