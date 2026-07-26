Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

26 de julio de 2026

ESTUDIO REVELA QUE EL 64% DE LOS JÓVENES VE LA FALTA DE EXPERIENCIA COMO LA PRINCIPAL BARRERA PARA ACCEDER AL PRIMER EMPLEO

La investigación de Cadem y Arcos Dorados Chile también muestra que el 82% de los jóvenes prefiere un trabajo formal con contrato y oportunidades de desarrollo.

falta

En un contexto marcado por el aumento del desempleo, Cadem y Arcos Dorados Chile presentaron la segunda edición del estudio "Empleo Joven en Chile 2026", que analiza las expectativas y dificultades que enfrentan los jóvenes al momento de ingresar al mercado laboral. Entre sus principales conclusiones, el informe señala que el 64% identifica la falta de experiencia como la principal barrera para conseguir su primer empleo.

El estudio también indica que el 82% de los jóvenes prefiere acceder a un trabajo formal con contrato y oportunidades de desarrollo, mientras que el 79% considera fundamental que su primer empleo le permita aprender y adquirir nuevas habilidades. Además, un 89% afirma valorar especialmente a las empresas que ofrecen oportunidades laborales para este grupo.

La presentación de la investigación incluyó un conversatorio sobre empleabilidad juvenil, en el que participaron representantes de Arcos Dorados Chile, Sodimac, Inacap e Injuv. Durante la instancia, los participantes coincidieron en la importancia de generar oportunidades de primer empleo que permitan compatibilizar el trabajo con los estudios y favorezcan trayectorias laborales estables.

El estudio se dio a conocer en un escenario en que la tasa de desocupación alcanzó un 9,4% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), mientras que la informalidad laboral llegó al 27%. En ese contexto, los autores del informe señalaron que ampliar las oportunidades de empleo formal para los jóvenes constituye uno de los principales desafíos del mercado laboral.

cáncer de mama

ESTUDIO ASOCIA EL CONSUMO DE OMEGA-3 CON UN MENOR RIESGO DE CÁNCER DE MAMA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

AMPLÍAN CONTROL DE DETENCIÓN DEL EXSEREMI DE SALUD POR INVESTIGACIÓN DE PRESUNTO DELITO SEXUAL

Leer Más

El exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, permanecerá detenido hasta este martes mientras la Fiscalía completa diligencias investigativas antes de la audiencia de formalización por un presunto delito sexual.

El exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, permanecerá detenido hasta este martes mientras la Fiscalía completa diligencias investigativas antes de la audiencia de formalización por un presunto delito sexual.

Detención Fabián Barrientos
nuestrospodcast
falta

ESTUDIO REVELA QUE EL 64% DE LOS JÓVENES VE LA FALTA DE EXPERIENCIA COMO LA PRINCIPAL BARRERA PARA ACCEDER AL PRIMER EMPLEO

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
falta

ESTUDIO REVELA QUE EL 64% DE LOS JÓVENES VE LA FALTA DE EXPERIENCIA COMO LA PRINCIPAL BARRERA PARA ACCEDER AL PRIMER EMPLEO

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Con acuarelas y un relato para niños el libro busca acercar el Territorio Chileno Antártico

PUNTA ARENAS SERÁ EL ESCENARIO DEL LANZAMIENTO DE "CUENTOS ANTÁRTICOS Y ALGO MÁS"

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PM 1

OBRAS DEL PARQUE MARÍA BEHETY IMPIDEN REALIZAR LA FIESTA CRIOLLA 2026

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250