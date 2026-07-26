ESTUDIO REVELA QUE EL 64% DE LOS JÓVENES VE LA FALTA DE EXPERIENCIA COMO LA PRINCIPAL BARRERA PARA ACCEDER AL PRIMER EMPLEO

En un contexto marcado por el aumento del desempleo, Cadem y Arcos Dorados Chile presentaron la segunda edición del estudio "Empleo Joven en Chile 2026", que analiza las expectativas y dificultades que enfrentan los jóvenes al momento de ingresar al mercado laboral. Entre sus principales conclusiones, el informe señala que el 64% identifica la falta de experiencia como la principal barrera para conseguir su primer empleo.

El estudio también indica que el 82% de los jóvenes prefiere acceder a un trabajo formal con contrato y oportunidades de desarrollo, mientras que el 79% considera fundamental que su primer empleo le permita aprender y adquirir nuevas habilidades. Además, un 89% afirma valorar especialmente a las empresas que ofrecen oportunidades laborales para este grupo.

La presentación de la investigación incluyó un conversatorio sobre empleabilidad juvenil, en el que participaron representantes de Arcos Dorados Chile, Sodimac, Inacap e Injuv. Durante la instancia, los participantes coincidieron en la importancia de generar oportunidades de primer empleo que permitan compatibilizar el trabajo con los estudios y favorezcan trayectorias laborales estables.

El estudio se dio a conocer en un escenario en que la tasa de desocupación alcanzó un 9,4% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), mientras que la informalidad laboral llegó al 27%. En ese contexto, los autores del informe señalaron que ampliar las oportunidades de empleo formal para los jóvenes constituye uno de los principales desafíos del mercado laboral.