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4 de julio de 2026

ESTUDIO REVELA QUE LAS TURBERAS DE CABO FROWARD ALMACENAN HASTA TRES VECES MÁS CARBONO QUE LOS BOSQUES DEL SECTOR

​La investigación desarrollada por Rewilding Chile y la Universidad de Chile cuantificó por primera vez la capacidad de almacenamiento de carbono de este ecosistema en la Región de Magallanes.

TURBERAS

Una investigación desarrollada por el Programa de Restauración de Ecosistemas Subantárticos de Rewilding Chile, en conjunto con especialistas de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, determinó que las turberas de Cabo Froward almacenan, en promedio, 1.647 toneladas de carbono por hectárea, cifra que triplica el promedio registrado en los bosques del mismo sector, estimado en 536,2 toneladas por hectárea.

El estudio, realizado en el Parque Nacional Cabo Froward, permitió cuantificar por primera vez la capacidad de almacenamiento de carbono de este ecosistema mediante trabajo de terreno, análisis de imágenes satelitales y estudios de laboratorio. La investigación también estableció que el área comprendida entre San Nicolás y Bahía Cordés posee más de 52 mil hectáreas de bosques y cerca de 53 mil hectáreas de turberas, las que en conjunto almacenan aproximadamente 115 millones de toneladas de carbono.

El director del Laboratorio de Geomática y Ecología del Paisaje de la Universidad de Chile, Jaime Hernández, señaló que los resultados evidencian que las turberas patagónicas presentan niveles de almacenamiento de carbono comparables con ecosistemas tropicales. Por su parte, la directora de Conservación de Rewilding Chile, Ingrid Espinoza, indicó que estos ecosistemas cumplen un rol relevante en la mitigación del cambio climático, además de conservar biodiversidad y aportar información sobre la evolución ambiental del territorio.

Para desarrollar la investigación, los equipos combinaron cartografía de alta resolución con dos expediciones a terreno, donde recolectaron muestras en más de 200 sitios para analizar el contenido de carbono presente en bosques y turberas. Los resultados formarán parte de una publicación científica actualmente en preparación. Paralelamente, Rewilding Chile continúa impulsando la creación de un parque nacional en Cabo Froward para fortalecer la protección de este ecosistema.



CONTENIDO CABO FROWARD (1)

TURBERAS DE CABO FROWARD ALMACENAN HASTA 3 VECES MÁS CARBONO QUE LOS BOSQUES DEL SECTOR

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