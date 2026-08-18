SERNAC FISCALIZA FERRETERÍAS EN PORVENIR

Con el propósito de verificar el estricto cumplimiento de los derechos de los consumidores, el SERNAC fiscalizará las ferreterías en la ciudad de Porvenir.

A través de esta acción, el Servicio revisa si este tipo de locales cumplen con una serie de exigencias que establece la Ley del Consumidor (LPC), entre ellas, si informan correctamente los precios de los productos, si respetan el derecho a la libre elección, a la seguridad en el consumo, si informan la garantía legal, si existen limitaciones a los medios de pago, entre otros.

El Director Regional del SERNAC de Magallanes, Matías Salazar, explicó que, mediante el despliegue de la facultad de fiscalización, el SERNAC cumple con su compromiso de tener mayor cobertura e impacto territorial, con miras a prevenir, disuadir y corregir incumplimientos a los derechos de los consumidores en las ferreterías.

"Como SERNAC estamos trabajando a lo largo de todo el país, y eso incluye Tierra del Fuego e Isla Navarino, para resguardar los derechos de nuestras y nuestros consumidores, por lo que el llamado a las empresas es a cumplir con la Ley, especialmente entregando información veraz y oportuna, respetando la garantía legal y comercializando productos seguros y de calidad", enfatizó la autoridad.

Una vez analizados los hallazgos detectados durante la fiscalización, y en caso de detectar infracciones graves, el Servicio podría denunciar a los locales ante la justicia, en cuya instancia arriesgan multas de hasta 300 UTM por infracción, esto es, casi 21 millones de pesos.

El SERNAC hace un llamado a las y los consumidores a conocer y exigir sus derechos, y en caso de incumplimientos, interponer los reclamos en www.sernac.cl, llamando en forma gratuita al número 800 700 100 y en forma presencial en la oficina regional ubicada en la calle Lautaro Navarro 353, Punta Arenas.