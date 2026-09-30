COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES DENUNCIA FALTA DE REEMPLAZOS DOCENTES Y RECURRE A CONTRALORÍA Y SUPERINTENDENCIA

La presidenta regional del Colegio de Profesores de Magallanes, Alicia Aguilante, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones las principales dificultades que, a juicio del gremio, se han registrado en los establecimientos educacionales de la región tras la implementación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

Durante la entrevista, Aguilante señaló que el gremio ha recurrido a organismos fiscalizadores debido a situaciones que, según explicó, no han obtenido respuestas concretas en las distintas instancias de diálogo sostenidas con el empleador. “Nosotros a veces decimos, estamos cansados de sentarnos con el empleador, pero al final no sacamos nada, salimos de una reunión sin respuestas concretas y eso es lo que nos molesta y muchas veces lo hacemos público y ahora últimamente ya estamos presentando muchas denuncias y más que nada contraloría igual y superintendencia para que fiscalicen lo que está pasando con el empleador”, sostuvo.

Uno de los principales puntos planteados fue la situación de los reemplazos docentes. La dirigenta afirmó que durante las últimas semanas han conocido casos en los que se han reducido horas docentes y no se estarían contratando oportunamente reemplazantes para cubrir licencias médicas o situaciones administrativas. “Ahora lo que estamos diciendo que los reemplazos no están llegando a los colegios, no están siendo contratados o reemplazos que corresponden estar, incluso cuando hay una licencia promedio, la ley dice que arriba de 17 días. Ya le quiere mandarse un reemplazo y no llegan en forma oportuna, llegan en forma tardía”, indicó.

Aguilante vinculó esta situación con la continuidad de los procesos pedagógicos y señaló que la ausencia de profesores de determinadas asignaturas puede afectar la planificación de las clases. “O sea, no nos pidan que podamos subir los índices de lectura, de comprensión, si no están los profesores idóneos dentro de la sala”, expresó.

La presidenta regional del gremio también se refirió al uso de docentes de educación diferencial y profesionales vinculados a los Programas de Integración Escolar (PIE) para cubrir horas de otras asignaturas. Si bien reconoció que pueden existir situaciones puntuales en las que un docente apoye frente a una ausencia, manifestó su preocupación cuando esta práctica se transforma en algo permanente.

“Nosotros podemos comprender que pueden existir temas, digamos fortuitos. Que nadie está, no sé, pues tú te levantas un día y pasó un accidente equis y no pudiste llegar a tu trabajo. ¿El profesor diferencial está dispuesto a hacerlo y lo hace, muchas veces lo hace, pero qué es lo que pasa que se abusa?”, planteó.

En ese contexto, Aguilante sostuvo que el gremio ha solicitado fiscalizaciones para determinar si se están cumpliendo las funciones y jornadas establecidas para los profesionales de educación diferencial. “Por eso nosotros acudimos a la Contraloría y a la Superintendencia de educación. Ellas son entidades que tienen que fiscalizar que para eso están. Nosotros lo que hacemos es denunciar, pues nuestro deber fiscalizar”, afirmó.



Expectativas ante cambios en el SLEP



Otro de los temas abordados fue el próximo cambio en la dirección ejecutiva del SLEP Magallanes. Aguilante señaló que el gremio espera que esta modificación permita abrir una nueva etapa para la institución, poniendo el énfasis en la resolución de los problemas pendientes y no en las personas que han ocupado los cargos.

“Nosotros como Colegio de profesores esperamos que este cambio signifique una nueva etapa para el SLEP Magallanes. No se trata de una persona en particular, se trata de que necesitamos que la institución funcione. ¿Y que dé respuestas concretas a la comunidad educativa?”, manifestó.

La dirigenta confirmó que ya han sostenido encuentros con Rodrigo Sepúlveda, quien asumiría la dirección ejecutiva subrogante, y afirmó que el gremio espera mantener una relación de diálogo, pero también de fiscalización.

“Por eso esperamos que exista una relación de diálogo y trabajo, pero también de exigencia. Nosotros vamos a colaborar cuando corresponda, pero también vamos a seguir fiscalizando y levantando las situaciones que afectan a nuestros profesores y estudiantes dentro de la mirada y lo que nos corresponde como directorio regional”, señaló.

Aguilante agregó que uno de los objetivos del gremio es que el SLEP pueda recuperar la confianza de las comunidades educativas de la región y entregar respuestas a las necesidades de las diez comunas.



Llamado a parlamentarios por presupuesto de educación



La presidenta regional del Colegio de Profesores también explicó el reciente llamado realizado a los parlamentarios de Magallanes, particularmente en el contexto de la discusión presupuestaria.

Según Aguilante, el gremio ha enviado documentación y solicitado reuniones con representantes de la región, pero hasta el momento no habría recibido acercamientos posteriores a la publicación del comunicado.

“Y qué lamentable. Sabes que lamentable porque supuestamente ellos son también parte importante, muy importante en lo que es la legislación y presupuesto, especialmente en educación en Magallanes, y no puede ser que solamente se acuerdan de nosotros cuando hay elecciones”, sostuvo.

La dirigenta enfatizó que el gremio espera que los representantes parlamentarios participen en la discusión de los recursos destinados a educación y conozcan las problemáticas existentes en los establecimientos de la región.



Movilización nacional y posición regional



Respecto de las movilizaciones convocadas a nivel nacional, Aguilante señaló que el directorio regional respalda la convocatoria, aunque aclaró que en Magallanes no se concretará una paralización.

“Nosotros igual apoyamos esta convocatoria, dado que coincidimos en la urgencia defender la educación pública que hoy se encuentra amenazada”, afirmó.

La dirigenta explicó que, en lugar de paralizar las actividades, el Colegio de Profesores de Magallanes prepara una carta y un comunicado que recogerían la posición de las distintas comunas frente a las preocupaciones por los recursos destinados a educación.



Actividades por el Mes del Profesor



Finalmente, Aguilante invitó a participar en las actividades organizadas por el Colegio de Profesores de Magallanes con motivo del Mes del Profesor. Entre ellas se encuentra una corrida familiar que se realizará este sábado y que busca generar un espacio de encuentro entre docentes y sus familias.

“Como Colegio de profesores queremos que el mes del profesor nos no se reduzca solamente a la celebración de un día que es el 16 de octubre. Sino que podamos comenzar este mes tan significativo para nosotros, compartiendo y reuniendo a las y los docentes junto a su familia”, explicó.

La programación contempla además un campeonato de baby fútbol para mujeres y hombres el 24 de octubre, mientras que el 16 de octubre las distintas comunas desarrollarán actividades de celebración para los docentes pertenecientes al Colegio de Profesores.





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