COLEGIO PIERRE FAURE REALIZÓ XIX CAMPEONATO DE FUTSAL “ESTEBAN HUIRIMILLA”

El pasado 22 de agosto se realizó en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas la XIX edición del Campeonato “Esteban Huirimilla”, actividad organizada por el Colegio Pierre Faure y que cada año reúne a integrantes de su comunidad educativa durante el segundo semestre.

El campeonato lleva el nombre de Esteban Huirimilla Saldivia, exalumno del establecimiento, quien falleció en 2006 a los ocho años. Desde entonces, su recuerdo se mantiene presente en la comunidad del Colegio Pierre Faure, que desarrolla esta actividad como una instancia de homenaje junto a su familia.

Durante la jornada se desarrollaron encuentros deportivos de futsal y baby fútbol, correspondientes a distintas categorías de estudiantes, algunas de ellas mixtas. También se contemplaron encuentros de apoderados y el tradicional partido entre estudiantes de 4° medio y profesores y funcionarios del establecimiento.

Más allá de los resultados deportivos, el campeonato tiene como propósito promover la convivencia y la sana competencia entre los integrantes de la comunidad educativa. La actividad contó con el apoyo del Instituto Nacional de Deportes, que facilitó el recinto, además de la colaboración del Centro de Estudiantes en labores de amplificación y registro de marcadores.

La jornada también contó con la presencia de Ana María Huirimilla y familiares de Esteban, quienes participaron en representación de su familia y mantienen su presencia en este homenaje que se realiza cada año en Punta Arenas.