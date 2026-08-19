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19 de agosto de 2026

SALUD MAGALLANES Y COLEGIO MÉDICO COORDINAN ACCIONES PARA REDUCIR TIEMPOS DE ESPERA

Durante el encuentro, se revisó la continuidad de las rondas médicas interprovinciales, estrategia que ambas instituciones vienen impulsando.

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Con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto y continuar desarrollando iniciativas en beneficio de la comunidad, directivos del Servicio de Salud Magallanes y del Consejo Regional Magallanes del Colegio Médico, sostuvieron una reunión de coordinación para abordar las principales necesidades de la Red Asistencial.

Durante el encuentro, se revisó la continuidad de las rondas médicas interprovinciales, estrategia que ambas instituciones vienen impulsando. “Fue súper útil esta reunión, abordamos varios temas que nos interesan como Colegio. El primero y más importante era dejar plasmada la continuidad de las rondas del Colegio Médico, que son rondas que hemos estado trabajando hace varios años”, indicó el presidente del Consejo Regional Magallanes del Colegio Médico, José Antonio Sepúlveda.

En este contexto, el Dr. Sepúlveda, informó que recientemente se realizó una ronda de traumatología en el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales, operativo que permitió atender a cerca de 100 pacientes que se encontraban en lista de espera. La iniciativa fue desarrollada mediante la coordinación entre el Servicio de Salud Magallanes, el Colegio Médico, el hospital local y la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología.

Asimismo, la reunión permitió abordar la planificación de próximas rondas de urología y oftalmología en Puerto Natales, además de otras especialidades que presentan una significativa demanda en la región. Estas acciones buscan priorizar a las personas que llevan más tiempo esperando y avanzar progresivamente en la resolución de los tiempos de espera.

Al respecto, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, valoró la instancia de trabajo y destacó la importancia de dar continuidad a este tipo de acciones. “Existe una necesidad real de la población en especialidades que presentan brechas y listas de espera relevantes, por lo que debemos mantener y reforzar estas estrategias que nos permiten junto a COLMED, dar una respuesta concreta a nuestra comunidad usuaria”, indicó la autoridad de salud.

El director (s) Contreras, junto con agradecer el trabajo del Consejo Regional Magallanes del Colegio Médico y confirmar que esta estrategia se debe mantener activa, enfatizó que gracias a esta alianza se han materializado numerosas rondas que van en apoyo de la disminución de los tiempos de espera, gestionando COLMED el traer a especialistas desde distintos puntos del país, en especialidades altamente demandadas en la región.

Consignar que este trabajo asociativo, se enmarca dentro de las estrategias gestionadas por el Servicio de Salud para aumentar la oferta de atención especializada, disminuir los tiempos de espera y acercar las prestaciones de salud a las personas que viven en las provincias de Última Esperanza, Tierra del Fuego, Antártica y provincia de Magallanes.

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