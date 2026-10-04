SAN GREGORIO RETOMA SU DESFILE CÍVICO-MILITAR EN PUNTA DELGADA TRAS CUATRO AÑOS

Después de cuatro años, la comuna de San Gregorio retomó su tradicional desfile cívico-militar en Punta Delgada, actividad que reunió a vecinos, estudiantes, integrantes del Ejército y autoridades regionales y comunales en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.

La jornada contó con la participación de estudiantes y vecinos de la comuna, quienes se sumaron al desfile junto a representantes del Ejército. La actividad permitió recuperar una instancia que no se realizaba desde hace cuatro años, período en el que incidieron la pandemia y otras circunstancias, según explicó la alcaldesa subrogante de San Gregorio, Vanesa Villarroel.

Durante la actividad, autoridades destacaron la participación de la comunidad y la recuperación de esta tradición local. El seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa, señaló que el regreso del desfile permite acompañar a los habitantes de la comuna y mantener actividades vinculadas a las tradiciones patrias.

La seremi de Bienes Nacionales de Magallanes, Lorena Díaz Loaiza, también participó de la jornada y valoró el encuentro con vecinos, estudiantes y representantes del Ejército. Desde el municipio, en tanto, destacaron especialmente la participación de niños y familias en el regreso de la actividad.

El desfile se realizó en Punta Delgada como parte del cierre de las celebraciones del Mes de la Patria en San Gregorio, reuniendo nuevamente a la comunidad en torno a una actividad que forma parte de las tradiciones de la comuna.

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