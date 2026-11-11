CARTA AL DIRECTOR | AGRUPACIONES DE DERECHOS HUMANOS CUESTIONAN SANCIONES POR DESTRUCCIÓN DE MURAL EN MEMORIA DE FRANCISCO BETTANCOURT

Punta Arenas, Noviembre de 2026



Sr. Director

Medios de Difusión e Información

Presente.



Estimado Director



El Juzgado de Garantía de Punta Arenas, causa RUC 2510060463-1, RIT O-3956-2025, ha condenado por los delitos de daños calificados, Arts. 485 y 486 del Código Penal, y daños simples, Art. 487, del Código Penal, a FFOV, MEKR, y BJCA. El Juzgado accedió a proteger la identidad de los delincuentes, sólo autorizando el uso de sus iniciales. Se les exigió fijar domicilio, e informar los cambios por el plazo de un año, hacer un aporte de $100.000 cada uno a una organización de derechos humanos que la querellante informará por escrito, y dar disculpas públicas a la comunidad universitaria.



Esto es a todas luces insuficiente, ya que no se consideró para nada el daño moral causado a los familiares del detenido desaparecido y ex alumno de la UTE (precursor de la UMAG), Francisco Bettancourt. Con este acto de destrucción del mural en memoria de Bettancourt se volvió a victimizar a su familia. Las disculpas se deben en primera instancia a la familia Bettancourt, y luego a la comunidad universitaria que en un acto de justicia y de memoria gestionó la instalación del mural.



La Universidad de Magallanes, como ente publico debe perseguir los delitos cometidos en contra de la memoria histórica y judicializar las reparaciones pertinentes, al igual que debe hacerlo la comunidad universitaria. Por esta razón, esta institución debe demandar a los hechores del acto vandálico a pagar todos los gastos que tome el volver a restaurar el mural destruido y que esta restauración se haga a la brevedad posible.



En tanto a una donación a alguna agrupación de derechos humanos, esperamos que ninguna organización reciba un dinero destinado a lavar un delito atentatorio contra los derechos humanos.



Las Agrupaciones abajo firmantes rechazamos las sanciones económicas en este proceso, por considerarlas una lavada de imagen del delito cometido, como también un mecanismo de libertad de poder seguir cometiendo estos delitos. Este mecanismo es aberrante e insulta a las victimas de la dictadura civil-militar.



Manuel Aguilante Barrientos

Presidente Agrupación Usuarios PRAIS



Sergio Reyes Soto

Secretario Nacional Unión de Ex Presos Políticos (UNExPP)





VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

