DIPUTADO GONZALO WINTER LLAMA A FORTALECER LA RELACIÓN ESTRATÉGICA CON ARGENTINA Y ADVIERTE QUE MAGALLANES REQUIERE MAYOR INVERSIÓN ESTATAL

La relación diplomática entre Chile y Argentina, los desafíos estratégicos de Magallanes y el desarrollo de infraestructura para fortalecer la presencia nacional en el extremo sur fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter Etcheberry, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el parlamentario entregó su visión sobre las recientes controversias relacionadas con la soberanía del estrecho de Magallanes y la reactivación de la ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Falkland/Malvinas, cuyo primer viaje se proyectaba para la primera semana de diciembre.

Winter sostuvo que estos asuntos deben analizarse desde una perspectiva estratégica y de largo plazo, evitando que las diferencias históricas y las tensiones políticas circunstanciales terminen perjudicando las oportunidades de desarrollo económico y cooperación entre ambos países.

Relación con Argentina: cooperación económica y defensa de los intereses de Chile

Uno de los principales planteamientos del diputado fue que una buena relación con Argentina también debe entenderse como parte de los intereses estratégicos de Chile, considerando las posibilidades de complementariedad económica entre ambos países.

Como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Winter señaló que, si bien es fundamental resguardar los intereses nacionales y mantener una posición firme frente a cualquier controversia territorial, también es necesario explorar las oportunidades que ofrece la integración económica.

“Se suele decir que frente a Argentina hay que ser muy cuidadoso para hacerle representar siempre los intereses de Chile y yo a eso le he agregado algo para poner en debate que es que una buena relación con Argentina también está dentro de los intereses de Chile”, manifestó.

En esa línea, destacó las diferencias y capacidades productivas de ambas naciones, particularmente en sectores como la minería, la energía y el desarrollo industrial. Explicó que Chile cuenta con experiencia minera y conocimientos acumulados que podrían complementar el desarrollo de la industria argentina, mientras que la ubicación geográfica chilena representa una oportunidad para facilitar el acceso de productos argentinos hacia los mercados del océano Pacífico.

El parlamentario sostuvo que una mayor integración permitiría generar oportunidades de inversión, empleo y actividad portuaria, especialmente si se considera el potencial de crecimiento de la economía argentina y la posibilidad de utilizar infraestructura chilena para sus exportaciones.

“Una buena relación con Argentina puede ser también parte del interés de Chile”, reiteró, planteando que la cooperación debe ir más allá de las diferencias políticas entre los gobiernos de turno.

Asimismo, advirtió que existen sectores que podrían beneficiarse de una relación deteriorada entre ambos países, mencionando tanto intereses políticos internos como la industria armamentista internacional.

A su juicio, las controversias diplomáticas pueden ser utilizadas para obtener réditos políticos mediante discursos nacionalistas, sin que necesariamente contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población.

“Entonces yo el primer llamado que hago y quizá uno dice bueno, cómo un desarrollo tan largo para un llamado tan sencillo? Bueno, es que es importante, es admirar el interés de Chile de una manera estratégica. A comprender que una buena relación con Argentina puede significar prosperidad económica para nuestro país”, expresó.

Magallanes requiere una estrategia de desarrollo e inversión estatal

Consultado sobre la respuesta de los distintos gobiernos frente a las necesidades de las zonas extremas, especialmente después de las recientes visitas de autoridades nacionales a Magallanes y los anuncios relacionados con defensa, infraestructura portuaria y conectividad, Winter manifestó que la región requiere un compromiso permanente del Estado.

El diputado sostuvo que Magallanes tiene características territoriales, económicas y estratégicas que hacen necesario un esfuerzo nacional para impulsar su desarrollo. Entre sus potencialidades mencionó los recursos naturales, el turismo, la generación de energía, los puertos y su ubicación geográfica.

En ese sentido, cuestionó que las respuestas frente a las controversias relacionadas con la soberanía regional se limiten a gestos simbólicos o anuncios que posteriormente no se traduzcan en inversiones concretas.

“Creo que Chile ha quedado muy, pero muy, pero muy al debe con el desarrollo de la región de Magallanes y la Antártica Chilena”, afirmó.

Winter explicó que no comparte la idea de que el desarrollo económico dependa exclusivamente del funcionamiento del mercado, defendiendo la necesidad de una política industrial y de una estrategia estatal que permita generar condiciones para nuevas actividades productivas.

A su juicio, el país necesita definir qué recursos posee, cuáles son sus capacidades científicas y tecnológicas y de qué manera puede aprovecharlas para generar mayor valor agregado.

“Lo que yo considero es que Chile debe sentarse primero consigo mismo a pensar: a ver, mi país crece al 0%. Yo tengo un hijo de 2 años; cuando yo tenía la edad de mi hijo, Chile crecía al 4%. Entonces yo estoy con este modelo de desarrollo y con esta visión cortoplacista arriesgando a que mi hijo crezca en un país bastante más pobre que el país en el que crecí yo”, señaló.

En esa línea, planteó que Chile debe construir una estrategia nacional de desarrollo que considere las potencialidades de sus regiones y permita establecer una relación de cooperación con Argentina en materias como minería, puertos, energía, corredores bioceánicos y desarrollo antártico.

“Y luego sentarse con Argentina y decir: mire, hablemos en conjunto de la administración del estrecho, ocupando el término que fue polémico en el último tiempo, de nuestros tratados, de las Malvinas, hablemos de la Antártica, pero también hablemos de minería, hablemos de puertos, hablemos de corredores bioceánicos, hablemos de geotermia”, propuso.

Defensa y soberanía: mantener capacidades estratégicas sin caer en discursos nacionalistas

Otro de los temas abordados fue la necesidad de fortalecer las capacidades de defensa de Chile, considerando las controversias territoriales históricas con Argentina y los anuncios de actualización de equipamiento militar, entre ellos los aviones F-5 y los tanques Leopard 1V.

Al respecto, Winter manifestó que el país debe mantener capacidades suficientes para proteger su soberanía, aunque advirtió que el aumento del gasto militar no debería convertirse en la primera respuesta frente a las tensiones diplomáticas.

El parlamentario reconoció la importancia de los antecedentes históricos que han marcado la relación bilateral, particularmente las controversias vinculadas al canal Beagle y los acuerdos alcanzados entre ambos países.

“Yo creo que Chile tiene que ser un país que tenga sus defensas estratégicas como corresponde, como corresponde a cualquier país que entiende que su soberanía es pacífica, pero su soberanía es armada y se defiende y se defiende siempre”, sostuvo.

Sin embargo, enfatizó que el fortalecimiento de la defensa debe ir acompañado de una política diplomática que permita prevenir conflictos y construir acuerdos.

“Lo que yo estoy planteando es que el gasto militar, que es enorme, no puede ser la primera respuesta, porque hay una respuesta, hay una conversación pendiente con Argentina que en vez de ser un gasto, de hecho, es riqueza”, explicó.

De esta manera, insistió en que Chile debe resguardar sus capacidades estratégicas, pero sin dejarse llevar por discursos nacionalistas que, en su opinión, pueden profundizar las diferencias entre ambos países y obstaculizar oportunidades de cooperación.

Desarrollo antártico: Chile debe consolidarse como plataforma científica y logística

La proyección de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica también formó parte de la entrevista, especialmente frente a los avances en materia científica, la llegada de embarcaciones especializadas y las capacidades de infraestructura naval existentes en el país.

Winter sostuvo que Chile cuenta con ventajas importantes en investigación antártica y que debe aprovecharlas mediante una mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación.

A su juicio, el desarrollo de los países está directamente relacionado con su capacidad para producir conocimiento y transformarlo en nuevas oportunidades económicas.

“Yo no conozco países en el mundo que no se hayan desarrollado invirtiendo en ciencia, en tecnología y en investigación”, afirmó.

El diputado planteó que Chile debe asumir un papel protagónico como plataforma de acceso a la Antártica para Sudamérica, fortaleciendo las condiciones logísticas y científicas que permitan recibir expediciones y desarrollar actividades de investigación.

“Creo que Chile tiene que tener una posición fundamental y poner las lucas donde pone las palabras respecto a ser la gran plataforma de acceso a la Antártica en América del Sur. Eso sí, creo que es algo que Chile no puede abandonar por ningún motivo”, expresó.

Además, recordó que el país debe mantener el respeto por el Tratado Antártico y el principio de que este territorio constituye un espacio destinado a la paz, la ciencia y la cooperación internacional.

ASMAR y la construcción naval como oportunidad de industrialización

En materia de infraestructura y desarrollo productivo, Winter destacó el potencial de ASMAR como empresa estatal y su capacidad para construir embarcaciones de alta complejidad, entre ellas rompehielos.

El parlamentario consideró que estas capacidades representan una oportunidad para impulsar la industrialización, generar empleo especializado y fortalecer el desarrollo de las regiones donde se pueden ejecutar proyectos de construcción naval.

En su opinión, Chile debe valorar las capacidades de sus empresas públicas y avanzar en inversiones que permitan ampliar sus posibilidades tecnológicas e industriales.

“ASMAR es un ejemplo de eso, tenemos una empresa que es capaz de construir un rompehielos, una empresa que es de todos los chilenos y que es capaz de construir”, señaló.

El diputado agregó que una mayor inversión en conocimiento y tecnología podría convertir a la construcción naval en una fuente de desarrollo económico y humano, especialmente si se considera la posibilidad de generar empleos y capacidades productivas en las regiones.

“Si invirtiéramos más conocimientos, se invirtieran en desarrollar esas capacidades, podría ser una fuente de industrialización, de empleo, de desarrollo humano y de regionalización”, manifestó.

Para reforzar su planteamiento sobre el aporte de las empresas estatales, recordó el rescate de los 33 mineros en la mina San José, destacando la participación de Codelco en esa operación como ejemplo de las capacidades que puede desarrollar una empresa pública.

Winter sostuvo que el fortalecimiento de estas instituciones debe formar parte de una estrategia nacional de desarrollo, especialmente cuando existen oportunidades vinculadas a la defensa, la construcción naval y la proyección antártica.

Ruta comercial hacia las Islas Falkland/Malvinas: llamado a respetar los tratados internacionales

En el último tramo de la entrevista, el parlamentario fue consultado por la reactivación de la ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Falkland/Malvinas, cuyo primer viaje estaba previsto para la primera semana de diciembre.

Frente a las distintas posiciones que ha generado esta iniciativa, Winter hizo un llamado a actuar con prudencia y analizar sus implicancias considerando los intereses de Chile a largo plazo y las obligaciones internacionales asumidas por el país.

El diputado sostuvo que el respeto de los tratados internacionales no constituye únicamente una obligación jurídica o moral, sino que también representa un elemento fundamental para entregar seguridad y certeza a las inversiones extranjeras.

“Yo hago un llamado a la prudencia, a mirar los intereses de Chile de largo plazo, a mirar la relación con Argentina como una oportunidad de desarrollo y prosperidad, pero al mismo tiempo decir que los tratados internacionales Chile es un país que los cumple siempre”, afirmó.

En esa línea, explicó que la credibilidad internacional de Chile depende de la consistencia de sus compromisos y de la capacidad de exigir a otros países el cumplimiento de las obligaciones que han suscrito.

“Chile tiene que ser un país 100% respetuoso del derecho internacional y de las obligaciones que derivan de él, pero también hacerlo exigible a otros países”, sostuvo.

Respecto de la ruta comercial, Winter planteó que el análisis debe considerar los antecedentes de la política exterior chilena y los instrumentos internacionales suscritos en relación con el territorio antártico y la explotación de hidrocarburos.

En particular, mencionó los compromisos asumidos por Chile respecto de no participar en actividades de explotación de hidrocarburos en determinados territorios, señalando que el país debe evitar adoptar decisiones que puedan entrar en contradicción con sus propias posiciones históricas.

Por ello, distinguió entre el ejercicio de los derechos de navegación que corresponden a Chile y la necesidad de mantener coherencia con los compromisos internacionales vigentes.

“Chile debe hacer cumplir sus derechos a la libre navegación inocente por todos los mares en que los instrumentos firmados por Chile se lo permiten, pero al mismo tiempo también no puede entrar en contradicción con lo que Chile mismo ha declarado”, explicó.

Finalmente, enfatizó que cualquier modificación de la política exterior debe realizarse mediante los mecanismos formales correspondientes y no a través de decisiones improvisadas.

“Pero Chile no puede ser un país intempestivo que cambia sus posturas de un día para otro y sobre todo eso tiene que ser un país que no contradiga lo ya firmado”, concluyó.

La entrevista permitió conocer la postura del diputado frente a los principales desafíos estratégicos de Magallanes, poniendo énfasis en la necesidad de combinar una defensa firme de la soberanía nacional con una política exterior de largo plazo, inversión estatal, desarrollo científico y cooperación económica con los países vecinos.



