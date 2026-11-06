Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

6 de noviembre de 2026

PUERTO WILLIAMS FORTALECE SU PROYECCIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL CON LA INAUGURACIÓN DEL HOTEL "THE CORMORANT"

​Con la participación de autoridades nacionales, regionales y provinciales, se realizó la inauguración del Hotel The Cormorant at 55 South, un nuevo e importante hito para el desarrollo turístico de Puerto Williams y la comuna de Cabo de Hornos.

hotelthecormorant
En representación del Gobierno de Chile participaron la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; la delegada presidencial regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, y el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar. 

La ceremonia también contó con la presencia de autoridades regionales, comunales y locales, representantes del turismo de la zona y miembros de la comunidad, quienes fueron parte de este significativo acontecimiento para el territorio austral.  

La jornada estuvo marcada por expresiones de identidad y talento local, con la presentación de la Banda de Guerra "Albatros" y la Brigada de Tránsito del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, además de la interpretación de la canción "Ven a la Patagonia", a cargo de Los Chamanes de la Patagonia, acompañada de una danza performativa protagonizada por jóvenes de la comuna. 

Con 150 habitaciones y una propuesta vinculada al turismo de expedición, The Cormorant at 55 South se proyecta como una nueva puerta de entrada a la Antártica y un punto estratégico para visitantes que llegan hasta el extremo austral del continente. 

Su apertura representa una oportunidad para seguir posicionando a Puerto Williams y a la Región de Magallanes como destinos de relevancia en el turismo internacional. 

Una inauguración que pone en valor el potencial turístico del territorio y el protagonismo de su comunidad en el desarrollo de la provincia más austral de Chile.
Hospital-Comunitario-2

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERÓN OBTIENE RECOMENDACIÓN FAVORABLE PARA SU EJECUCIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

FUERZA AÉREA DE CHILE EFECTUÓ CAMBIO DE MANDO EN BASE FREI Y TRASLADO DE LA NUEVA DOTACIÓN ANTÁRTICA 2026–2027

Leer Más

El Comandante de Grupo (A) Pablo Jorquera asumió la conducción de la instalación el martes 3 de noviembre, sucediendo al Comandante de Grupo (A) Carlos Reyes.

cambiodemandobasefrei
nuestrospodcast
hotelthecormorant

PUERTO WILLIAMS FORTALECE SU PROYECCIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL CON LA INAUGURACIÓN DEL HOTEL "THE CORMORANT"

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
hotelthecormorant

PUERTO WILLIAMS FORTALECE SU PROYECCIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL CON LA INAUGURACIÓN DEL HOTEL "THE CORMORANT"

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
Grupo Actual
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
PN 1

PUNTA ARENAS ACTIVA SUS PUNTOS LIMPIOS CON NUEVA JORNADA DE RECICLAJE

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
indap

INDAP DESTACA MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA REGIONAL Y APOYO A CERCA DE 350 FAMILIAS CAMPESINAS DE MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.