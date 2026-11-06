6 de noviembre de 2026
PUERTO WILLIAMS FORTALECE SU PROYECCIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL CON LA INAUGURACIÓN DEL HOTEL "THE CORMORANT"
Con la participación de autoridades nacionales, regionales y provinciales, se realizó la inauguración del Hotel The Cormorant at 55 South, un nuevo e importante hito para el desarrollo turístico de Puerto Williams y la comuna de Cabo de Hornos.
En representación del Gobierno de Chile participaron la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; la delegada presidencial regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, y el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar.
La ceremonia también contó con la presencia de autoridades regionales, comunales y locales, representantes del turismo de la zona y miembros de la comunidad, quienes fueron parte de este significativo acontecimiento para el territorio austral.
La jornada estuvo marcada por expresiones de identidad y talento local, con la presentación de la Banda de Guerra "Albatros" y la Brigada de Tránsito del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, además de la interpretación de la canción "Ven a la Patagonia", a cargo de Los Chamanes de la Patagonia, acompañada de una danza performativa protagonizada por jóvenes de la comuna.
Con 150 habitaciones y una propuesta vinculada al turismo de expedición, The Cormorant at 55 South se proyecta como una nueva puerta de entrada a la Antártica y un punto estratégico para visitantes que llegan hasta el extremo austral del continente.
Su apertura representa una oportunidad para seguir posicionando a Puerto Williams y a la Región de Magallanes como destinos de relevancia en el turismo internacional.
Una inauguración que pone en valor el potencial turístico del territorio y el protagonismo de su comunidad en el desarrollo de la provincia más austral de Chile.
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