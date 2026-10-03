ORGANIZACIONES DE CABO DE HORNOS Y ALCALDE PIDEN REALIZAR GABINETE REGIONAL EN PUERTO WILLIAMS

Organizaciones sociales de Cabo de Hornos y el alcalde Patricio Fernández Alarcón solicitaron la realización de un Gabinete Regional en Puerto Williams, con la participación de los seremis y autoridades regionales, para abordar las principales necesidades de la comuna.

La petición fue formalizada mediante el Oficio N.º 707, fechado el 24 de septiembre de 2026 y dirigido a la delegada presidencial regional de Magallanes, Erika Farías Guerra. El documento plantea la necesidad de realizar un encuentro presencial que permita a las autoridades escuchar las inquietudes, necesidades y propuestas de la comunidad.

Entre las organizaciones que respaldan la iniciativa se encuentran la Fundación Mamás Salud Cabo de Hornos, Fundación Inclusiva Te Apoyo Cabo de Hornos, FENATS Base Puerto Williams, Junta de Vecinos N.º 1 de Puerto Williams, Comunidad Yagán de Bahía Mejillones y el Concejo de Desarrollo de Puerto Williams.

El oficio también solicita gestionar una audiencia con el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en Santiago o, de ser posible, en Puerto Williams. Según el documento, el objetivo es abordar directamente con la autoridad materias consideradas relevantes para la comuna.

La propuesta busca concretar una instancia de trabajo en Cabo de Hornos, con la presencia de autoridades regionales y representantes de las organizaciones sociales. Hasta los antecedentes entregados no se informa una fecha confirmada para la realización del Gabinete Regional.

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