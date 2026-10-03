Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

3 de octubre de 2026

AUTORIDADES MONITOREAN CAUDAL DEL RÍO DE LAS MINAS Y SE MANTIENE LA ALERTA ROJA EN PUNTA ARENAS

La situación se encuentra controlada y el puente O'Higgins permanece cerrado por precaución tras los trabajos de despeje de troncos que amenazaban con bloquear el cauce en la capital regional.

IMG_3157

Tras el aumento del caudal provocado por las intensas precipitaciones, la situación del río de las Minas se mantiene monitoreada. La delegada presidencial, Ericka Farias, explicó que "si existe alguna emergencia, ya están los albergues disponibles", confirmando además que "el pic de la lluvia ha disminuido" tras la contingencia que originó la convocatoria del Cogrid.

Durante la jornada, la acumulación de ramas en el puente O'Higgins obligó a realizar labores de despeje. El director (s) de Senapred, Luis Calisto, detalló que el viaducto seguirá clausurado "por temas de seguridad", agregando que "tuvimos una baja de marea, eso ayudó también bastante a que pueda ir fluyendo el agua de mejor manera".

El seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, señaló que el estero Llau Llau fue inspeccionado y su salida al estrecho "está totalmente limpia". Sin embargo, advirtió que en la parte alta "ha habido algún tipo de intervención de terceros históricamente en ese sector y eso complica un poco la gestión del recurso hídrico", recalcando que la reconstrucción definitiva del puente O'Higgins está priorizada.

Finalmente, el seremi de Gobierno, Angel Roa, reiteró que "la situación hasta el minuto está controlada" y realizó un llamado a la población "a poder informarse a través de los canales oficiales y esperar las indicaciones". Los equipos técnicos y de emergencia continuarán reuniéndose durante la madrugada para evaluar las condiciones meteorológicas en la ciudad

IMG_3149

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS MONITOREA CAUDALES Y HABILITA ALBERGUES POR SISTEMA FRONTAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

AUTORIDADES REGIONALES ENCABEZAN COGRID Y DECLARAN ALERTA ROJA POR CRECIDAS DE CAUCE DEL RÍO LAS MINAS

Leer Más

La medida tiene un carácter estrictamente preventivo para disponer de manera inmediata de todos los recursos técnicos, maquinarias y personal de emergencia.

La medida tiene un carácter estrictamente preventivo para disponer de manera inmediata de todos los recursos técnicos, maquinarias y personal de emergencia.

COGRID
nuestrospodcast
IMG_3157

AUTORIDADES MONITOREAN CAUDAL DEL RÍO DE LAS MINAS Y SE MANTIENE LA ALERTA ROJA EN PUNTA ARENAS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
IMG_3157

AUTORIDADES MONITOREAN CAUDAL DEL RÍO DE LAS MINAS Y SE MANTIENE LA ALERTA ROJA EN PUNTA ARENAS

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
diputadoriquelme

DIPUTADO RIQUELME ANUNCIA RECURSO DE PROTECCIÓN PARA INTENTAR REVERTIR TRASLADO DE REO DE ALTA PELIGROSIDAD A MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
puntaarenas

DESOCUPACIÓN ALCANZA 6,9% EN MAGALLANES Y GOBIERNO REFUERZA MEDIDAS PARA IMPULSAR EMPLEO FORMAL Y ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.