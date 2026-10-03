AUTORIDADES MONITOREAN CAUDAL DEL RÍO DE LAS MINAS Y SE MANTIENE LA ALERTA ROJA EN PUNTA ARENAS

Tras el aumento del caudal provocado por las intensas precipitaciones, la situación del río de las Minas se mantiene monitoreada. La delegada presidencial, Ericka Farias, explicó que "si existe alguna emergencia, ya están los albergues disponibles", confirmando además que "el pic de la lluvia ha disminuido" tras la contingencia que originó la convocatoria del Cogrid.

Durante la jornada, la acumulación de ramas en el puente O'Higgins obligó a realizar labores de despeje. El director (s) de Senapred, Luis Calisto, detalló que el viaducto seguirá clausurado "por temas de seguridad", agregando que "tuvimos una baja de marea, eso ayudó también bastante a que pueda ir fluyendo el agua de mejor manera".

El seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, señaló que el estero Llau Llau fue inspeccionado y su salida al estrecho "está totalmente limpia". Sin embargo, advirtió que en la parte alta "ha habido algún tipo de intervención de terceros históricamente en ese sector y eso complica un poco la gestión del recurso hídrico", recalcando que la reconstrucción definitiva del puente O'Higgins está priorizada.

Finalmente, el seremi de Gobierno, Angel Roa, reiteró que "la situación hasta el minuto está controlada" y realizó un llamado a la población "a poder informarse a través de los canales oficiales y esperar las indicaciones". Los equipos técnicos y de emergencia continuarán reuniéndose durante la madrugada para evaluar las condiciones meteorológicas en la ciudad