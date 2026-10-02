AUTORIDADES REGIONALES ENCABEZAN COGRID Y DECLARAN ALERTA ROJA POR CRECIDAS DE CAUCE DEL RÍO LAS MINAS

​En horas de esta tarde, la Delegada Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, encabezó una sesión del Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) en las dependencias de SENAPRED. La instancia reunió a los servicios especializados del Ministerio de Obras Públicas (MOP), SENAPRED, CONAF, la Municipalidad de Punta Arenas, Fuerzas Armadas, Bomberos y la Capitanía de Puerto, con el fin de coordinar las acciones operativas ante el evento meteorológico que afecta a la zona.



Como resultado de la mesa técnica y en consideración a las precipitaciones registradas, el alza de temperaturas y el proceso de deshielo en las zonas altas, las autoridades acordaron declarar Alerta Roja Preventiva por desbordes. Se enfatiza que esta declaración no responde a un desborde activo en la red hídrica, sino a un mecanismo legal y técnico que faculta la movilización inmediata de recursos extraordinarios para resguardar a la población.



La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, destacó el despliegue en terreno y la vigilancia continua de la cuenca: "Hemos decidido decretar Alerta Roja justamente para ir monitoreando las crecidas de ríos con medios tecnológicos y personal en terreno. Esta medida nos entrega las herramientas legales para disponer de todos los elementos técnicos de forma preventiva. Llamamos a la ciudadanía a la calma; nos estamos preparando activamente para prevenir cualquier eventualidad e informaremos de manera continua sobre la evolución de este fenómeno".



Por su parte, el Director (s) de SENAPRED Magallanes, Luis Calixto, entregó tranquilidad a la comunidad precisando las características del evento actual: "Estamos ante un fenómeno distinto a eventos históricos de alta severidad. Las precipitaciones se mantienen en rangos moderados. Si bien el río Las Minas presenta un mayor caudal con arrastre de sedimentos, la infraestructura actual, las piscinas de decantación y los trabajos en puentes permiten un soporte significativamente mayor. No obstante, nos hemos reunido para alistar maquinarias, personal de las Fuerzas Armadas, Bomberos y la Capitanía de Puerto en caso de requerir intervenciones o activar evacuaciones preventivas. El llamado es a alistarse y mantener la tranquilidad".



Respecto a la capacidad de respuesta y los trabajos de mitigación en los cauces, el Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, confirmó la operatividad de la infraestructura y el despliegue del MOP: "A través de la Dirección de Obras Hidráulicas, concluimos recientemente las labores de limpieza integral del cauce del río Las Minas, en el tramo comprendido entre el puente Lautaro Navarro y la Costanera. Toda la red de monitoreo de la DGA se encuentra activa y la Alerta Roja nos permite disponer de forma inmediata de todo el parque de maquinaria del MOP en la región ante cualquier contingencia".



Las autoridades regionales reiteraron el llamado a la población a actuar con responsabilidad, mantenerse preparados ante eventuales orientaciones de evacuación preventiva y consultar únicamente los canales oficiales de SENAPRED y la Delegación Presidencial Regional para la actualización del estado de la emergencia.



